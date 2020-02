“Taxi girl”, l’élégance obscène du trio Anaïs, June et Miller au CDN | Culture et divertissement

Anaïs Nin, June Mansfield et Henry Miller ont fait il y a cent ans l’un des trios les plus scandaleux et longs de l’époque, des “bêtes” obscènes et à la fois élégantes et poétiques qui arrivent au théâtre dans “Taxi girl”, de María Velasco, une travail “hautement sexuel” sur des personnages avancés “à notre époque”.

Son directeur est Javier Giner, le publiciste de Pedro Almodóvar et Penelope Cruz, et qui jusqu’à présent n’avait fait au théâtre qu’une lecture dramatisée d’une autre œuvre de María Velasco, “Fugue of body”, également pour le National Dramatic Center (CDN).