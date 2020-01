Télédétection pour anticiper la dégradation des forêts | En vedette

Des chercheurs de l’Université de Cordoue (UCO) utilisent des systèmes de télédétection, avec lesquels ils connaissent le comportement de l’arbre et sa relation avec les données climatiques grâce à des informations provenant de capteurs, pour anticiper les processus de détérioration des forêts andalouses.

C’est l’une des ressources utilisées par le Groupe de Recherche “Evaluation et Restauration des Systèmes Agricoles et Forestiers-ERSAF” de l’UCO, qui permet de recevoir en temps réel les données dans son laboratoire du Campus de Rabanales d’arbres surveillés à des centaines de kilomètres et cela suppose un système d’alarme de l’état des forêts.