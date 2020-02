Telefónica a réduit son bénéfice de 65, 7%, à 1 142 millions d’euros | Les entreprises

Telefónica a réduit son bénéfice en 2015 de 65,7%, à 1142 millions d’euros, principalement en raison de la forte provision de 1614 millions d’euros pour mener à bien la restructuration de ses effectifs.

Selon les résultats présentés par Telefonica à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), si ces dispositions étaient exclues, la société aurait réalisé un bénéfice net de 3 574 millions d’euros.

L’EBITDA du groupe, de 15 119 millions d’euros, représente une baisse de 2,9% en termes publiés et une augmentation de 1,9% en organique, soutenue par la croissance des revenus et les gains d’efficacité issus de la numérisation et de la simplification.

Le président de Telefonica, José María Álvarez-Pallete, a souligné que “2019 a été une année importante pour Telefónica”, car ils ont atteint leurs “objectifs financiers” et “les marchés clés ont connu une croissance organique”.

“Nous sommes de plus en plus efficaces grâce à la numérisation et aux arrêts hérités. Nous avons généré un flux de trésorerie disponible important en 2019, ce qui nous a permis de continuer à réduire la dette pour le onzième trimestre consécutif, grâce également à la vente d’actifs et à des initiatives supplémentaires qui ils améliorent le retour sur capitaux employés “, a-t-il souligné.

Il a également rappelé qu’ils avaient “continué à investir dans les réseaux de nouvelle génération”, consolidant ainsi “le leadership en fibre, tant en Europe qu’en Amérique latine”.

La réduction de la dette se répète pendant onze trimestres consécutifs

La dette financière nette à décembre (37 744 millions d’euros) est réduite de 3 330 millions d’euros par rapport à 2018, principalement en raison de la génération de trésorerie disponible, des désinvestissements financiers nets (1 090 millions d’euros; vente de 10 centres de données, T. Panama, T. Nicaragua, T. Guatemala et Antares) et l’émission et le remplacement d’instruments de capital (686 millions d’euros).

Au quatrième trimestre, la dette est réduite de 549 millions d’euros grâce à la génération de cash libre (1 762 millions d’euros).

Diviser

Le deuxième versement du dividende 2019 (0,20 euro par action) sera versé en juin 2020 et a annoncé qu’il maintiendrait la distribution de 0,40 euro par action, dont il versera 0,20 euro par action en décembre de cette année. , et les autres 0,20 euros en juin 2021.