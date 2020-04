Téléopérateur: la quarantaine nous a rendus tous plus patients et compréhensifs | En vedette

Susana est un télévendeur dans une entreprise qui fournit un support informatique à des professionnels tels que des avocats ou des gestionnaires et, comme beaucoup, télétravaille depuis la déclaration de l’état d’alarme. Bien que sa journée soit presque aussi intense qu’auparavant, il a vu un certain changement: “la quarantaine nous a rendus plus patients et compréhensifs”, dit-il.

Il estime que son travail est essentiel, surtout à un moment où bon nombre de ses clients ont besoin d’applications informatiques pour faire face, à leur tour, à la paperasse requise par les conséquences de la pandémie de COVID-19, comme ERTE qui a dû accueillir des milliers de travailleurs.

Entre 13 et 15 appels, Susana y participe tous les jours, environ 20% de moins qu’avant la crise sanitaire, selon cet opérateur lors d’une conversation téléphonique avec Efe.

De nombreux clients ont également dû quitter leur bureau pour éviter les infections et travailler à domicile. Peut-être à cause de cela, et peut-être parce qu’ils ont laissé la ruée derrière eux, la relation avec celui qui est à l’autre bout du fil (ou, plutôt, dans leurs casques) est “moins agressive”, comme l’explique Susana.

Beaucoup ont également dû se passer d’un employé – ils ont tendance à être de petits bureaux – et ils n’ont également personne à consulter. Ainsi, avec des moyens moins avancés qu’au bureau, certains trouvent plus difficile de mettre la main sur les candidatures que Susana leur explique avec “beaucoup de patience”.

Une patience qu’il faut toujours avoir dans son travail et que ses clients affichent désormais aussi, comme ce professionnel a pu le vérifier dans un travail quotidien un peu “humanisé”.

“Avant, certains venaient à l’appel déjà très agressifs. Maintenant ils comprennent tout, ils ne sont pas si nerveux, ça ne les dérange pas de faire la queue en attendant leur tour, ils ne se mettent pas en colère”, souligne Susana.

Et il pense que c’est parce que, après tout, la pandémie “nous affecte tous d’une manière ou d’une autre” et “nous sommes solidaires les uns des autres”. Tout est “plus convivial”.

En fait, bien qu’il n’y ait pas de temps à perdre, de nos jours, il y a plus d’espace pour une petite conversation personnelle. “Ils se développent davantage sur un plan humain et moi aussi un peu”, explique Susana, qui travaille depuis Madrid, la communauté la plus touchée par COVID-19.

Pour cette raison, ses clients, venant de différentes parties de l’Espagne, sont intéressés par la situation et qui résout leurs doutes à l’autre bout du fil.

Susana nous dit que, comme elle peut le voir dans ces conversations, ses clients sont “très conscients” des mesures à prendre pour éviter les contagions. Et aussi “démissionné”. Bien sûr, l’expression «prenez bien soin de vous» met désormais fin à tous les appels.

Susana n’a pas changé de jour ouvrable (de 9h à 14h et de 15h à 18h30). Les communications ne cessent pas. Peut-être, ils ont un peu baissé entre 15h et 17h et le télétravail aura beaucoup à voir avec ça, pas toujours facile si vous avez votre famille à la maison.

Comme beaucoup d’autres, Susana est isolée dans son isolement et essaie de ne pas «trébucher» sur son partenaire pendant la journée de travail. Dans son petit appartement, il a besoin de son propre espace pour mettre ses écouteurs et se connecter à l’équipement, qui est plus lent à la maison.

Mais il pense que le télétravail ne lui a pas posé beaucoup de problèmes. “Après tout, c’est juste un téléphone et un ordinateur, qui font la même chose à la maison qu’au bureau.”

Susana en particulier, la charge de travail n’a pas été beaucoup réduite par la question des ERTE et la journée se termine tout aussi fatiguée qu’avant la pandémie. Les appels vidéo à la famille et aux amis les laissent donc le week-end.

Le trajet au travail lui manque car il l’a fait à pied. Il rate également le contact avec ses collègues, peut consulter des doutes avec eux, raconter des anecdotes qui peuvent survenir lors d’appels, s’il a rappelé “le bord”, etc …

“Je préfère être au bureau. À la maison, c’est la journée la plus longue”, explique Susana, qui essaie chaque jour de “suivre les mêmes routines” qu’auparavant. Il se lève un peu plus tard, oui, mais ensuite il fait exactement la même chose: il prend une douche, il déjeune, il s’habille pour aller au bureau (sauf ses chaussures), il se maquille, met ses boucles d’oreilles, bagues et bracelets et s’enferme votre chambre.

Jusqu’à 18h30, c’est essentiel pour beaucoup. Et plus maintenant.

Par Sagrario Ortega