Telles sont les tendances proposées par les nouveaux designers | Le style

Le dernier jour de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a montré sur son podium les propositions des nouveaux créateurs. Dans les différentes collections, convergent des accessoires et des tendances communes pour lesquels les plus jeunes talents de la mode espagnole ont décidé de miser.

Bottes plates et plates-formes

Les modèles et les «it girls» du moment ont rejoint la tendance des bottines «track», en misant sur ce type de chaussures à semelle large et dentelée. Et les concepteurs du Samsung Ego n’ont pas voulu être moins; des versions colorées telles que celles présentées par Coconutscankill aux gammes sombres, telles que celles présentées par 404 Studio.

Et presque à égalité avec ce type de chaussures, les bottes à plateforme et à talon carré à bout rectangulaire ont monopolisé tous les regards sur le podium; Ils ont ouvert le défilé d’Yvan Andreu en version butin blanc, pour apparaître en version canne haute et «paillettes» colorées dans la firme Reveligion, une version au dessus du genou en simili cuir rouge, noir et moutarde en Fatima Miñana.

Pantalon et épaulettes «Palazzo»

Le pantalon «palazzo» s’est imposé sur le podium, des versions en coton dans sa version la plus organique et en couleurs noir et blanc, présentées par la marque Deyi, à celles présentées par Fatima Miñana, en gris et moutarde.

Les épaulettes se sont ouvertes dans presque toutes les entreprises qui ont soumis leurs propositions, se couronnant comme un modèle star au cours des saisons à venir: des costumes à larges rabats Reveligion aux costumes deux pièces en cuir rouge, comme celui présenté par Miñana, qui a opté dans presque tous ses styles pour introduire ces structures.

Perles et paillettes, un classique réinventé

Des classiques tels que les perles ont également été présents lors des défilés; Reveligion a ouvert son podium avec un pantalon en ce matériau tandis que Datuna, firme internationale, a tout joué sur les motifs noirs avec des colliers de perles en version maxi.

Les paillettes en forme de paillettes ont également eu leur moment, et 404 Studio l’a montré avec deux pièces tricotées avec des motifs lumineux et des soutiens-gorge en crochet avec des paillettes, tandis que Reveligion portait tous ses modèles avec des bottes à paillettes de différentes couleurs .

Différentes propositions qui ont révélé les tendances qui se produiront dans les saisons à venir et qui n’ont laissé personne indifférent. EFE / mmu / 1011921