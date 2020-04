Temps sans papier: le maillon le plus faible est également touché par la pandémie | En vedette

“Personne ne sait quand le travail commencera.” Amadou est inquiet. Il a 39 ans, les 14 derniers en Espagne. Né en Gambie, il subsiste en tant que travailleur saisonnier agricole, comme des milliers d’autres immigrants “sans papiers”. Le coronavirus a retardé le recrutement, également «illégal». Cela prend un mois sans revenu.

“J’habite à Huelva et chaque jour je vais à vélo dans les villes, à la campagne, pour voir si quelque chose sort. Mais à première vue, cette campagne va être fatale, la plupart n’ont pas encore commencé. Mauvaise chose,” regrette.

L’histoire d’Amadou est une de plus parmi les milliers d’immigrants sans permis de séjour qui attendent de nos jours l’occasion de travailler dans les champs, dans la campagne de fruits rouges de Huelva.

Le travail agricole est l’une des activités décrites comme essentielles dans l’état d’alarme et le travail des travailleurs saisonniers est essentiel.

L’Espagne cherche actuellement à rassembler plus de 75 000 personnes pour exercer ces fonctions, après que les restrictions imposées pour freiner la pandémie aient rendu impossible l’embauche d’étrangers “à l’origine”, comme les années précédentes.

Ce déficit et le risque qu’il n’y ait pas assez de mains pour récolter tous les fruits des arbres – l’Espagne est le plus grand exportateur de fruits et légumes de l’Union européenne (UE) – ont conduit le gouvernement à essayer d’attirer des chômeurs, leur permettant de rendre le paiement de la subvention compatible avec son salaire pour travailler dans les champs.

Pour les syndicats UGT et CCOO, l’exécutif a perdu une occasion de retirer les immigrants irréguliers comme Amadou de l’économie clandestine et de les insérer dans le monde du travail.

SAISONS ILLÉGALES, UNE RÉALITÉ POUR DES DÉCENNIES

Il n’y a pas de chiffres officiels, mais des sources du secteur reconnaissent que des milliers de ces travailleurs saisonniers sont des immigrants irréguliers qui sont employés illégalement sans contrat. En fait, plus de 2 000 personnes sont actuellement concentrées dans les bidonvilles de Lepe, actuellement en attente.

La situation déplorable dans laquelle ils se trouvent se reflète dans un récent rapport du rapporteur de l’ONU sur l’extrême pauvreté, Philip Alstom, lors de sa dernière visite en Espagne. Selon lui, ses conditions de vie sont “inhumaines”.

“Il y a beaucoup de monde, si vous allez à Palos de la Frontera ou à Moguer, vous voyez aussi que les colonies sont pleines. Personne ne sait quand les travaux commenceront. Dans de nombreux endroits, les sources ont été fermées à cause du coronavirus et elles ont manqué d’eau. boire, ils n’ont pas de nourriture et maintenant avec la pandémie … Les gens souffrent “, prévient Amadou.

Il assure que dans de nombreuses villes, les gens ne peuvent même pas faire leurs cabanes, car les autorités sont plus restrictives en raison du coronavirus. Il détecte également que parmi les travailleurs saisonniers “sans papier” il y a un manque d’informations sur la façon de se protéger contre COVID-19, et dans de nombreux cas, ils ne respectent pas la distance sociale.

«Il y a quelques semaines, à Palos, je les ai vus assis l’un à côté de l’autre devant le feu pour se réchauffer. Il n’y a pas de masques, pas de gants ou quelque chose du genre.

Le fait que le nombre de personnes pouvant circuler par véhicule soit limité est une autre difficulté supplémentaire pour trouver un emploi, car seuls ceux qui vivent près de la campagne sont embauchés.

PLUS DE DIFFICULTÉS EN RAISON DE LA PANDÉMIE

“Quand je ne travaille pas dans les champs, je stationne des voitures pour manger quelque chose. Mais je n’ai pas pu le faire depuis un mois et sans travail. Les choses se compliquent”, marmonne Amadou. Professeur de lycée dans son pays d’origine, il a embarqué sur un bateau pour atterrir aux îles Canaries en 2006, et de là il a été transféré à Madrid.

Une fois dans la péninsule, il a cherché son oncle, avec qui il est resté à Jaén. Personne n’est apparu. “Il m’a laissé mentir”, dit-il. Sans avoir vu une olive dans sa vie, il a commencé à travailler dans la collection. Huelva (fruits rouges), Lleida (fruits à noyau), Logroño (raisin) et Jaén (olive) font partie de sa “tournée” annuelle en Espagne en tant que travailleur saisonnier, selon les campagnes.

“Ce que je vois normalement, c’est que le salaire dépend du patron. L’accord parle d’un forfait (environ 48 euros par jour), mais pour nous les sans papier ne nous contractent pas et parfois nous en facturons 33, dans d’autres sites 38 euros … “, plainte.

Concernant les mesures de protection pour continuer à éviter le virus, Amadou assure qu’il a un masque – “je le lave depuis un mois” – et qu’il respecte le confinement. Il dit qu’il n’a pas peur. Vous cherchez à travailler. Que s’il réussit, il sera prudent.

En 2011, Amadou a parlé d’un rapport avec le New York Times et a reconnu que lorsqu’il a quitté la Gambie pour s’aventurer en Europe, il pensait qu’il pourrait devenir millionnaire. Près d’une décennie plus tard, il est toujours temporaire. Et sans papiers.

Par Oscar Tomasi