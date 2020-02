Temps stable le week-end et maximum jusqu’à 5 degrés de plus que d’habitude | La société

Le week-end sera stable dans une grande partie de l’Espagne, à l’exception de quelques pluies dans le nord-ouest et surtout en Galice, et avec des températures qui sans être aussi élevées qu’au début de cette semaine, pourraient atteindre des valeurs allant jusqu’à 5 degrés de plus que d’habitude pour l’époque.

Le temps sera “doux”, surtout le dimanche, dans le sud et l’est du pays, avec une hausse des températures, qui laissera les valeurs entre 3 et 5 degrés supérieures à la normale pour la période de l’année jusqu’à mardi, a a expliqué le porte-parole de l’Agence météorologique d’État (Aemet) Rubén del Campo.