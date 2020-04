Tendam garantit 100% du salaire en avril à ses employés et leur fournira des microcrédits | Entreprise

Le groupe Tendam, à laquelle appartiennent Cortefiel, Pedro del Hierro ou Springfield, garantira 100% du salaire d’avril aux 7000 employés des magasins et bureaux concernés par le dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) et leur fournira des microcrédits sans intérêt.

Tel que détaillé par les sources de l’entreprise et du syndicat à Efe lundi, le président-directeur général du groupe, Jaume Miquel, a informé par une lettre qu’il continuerait à compléter les allocations de chômage en avril, comme il l’a fait en mars et que En raison des retards dans la réception des prestations du service public de l’emploi (SEPE), ils accorderont un microcrédit aux employés qui en font la demande.

Les syndicats ont indiqué que l’entreprise les avait informés qu’une avance maximale de 300 euros est mise à la disposition des salariés, qui doit être demandée avant le 23 avril prochain, car jusqu’à début mai ils ne recevront pas le prestations de chômage.

Les travailleurs doivent restituer l’avance qu’ils demandent maintenant ou celle qu’ils pouvaient demander en mars sur les trois premières feuilles de paie après l’achèvement de l’ERTE

De plus, le groupe Tendam a mis en place une adresse e-mail pour les travailleurs qui souhaitent demander cette avance.

Dans sa lettre, le président de Tendam Il a souligné que, compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle, l’entreprise s’est efforcée de protéger la santé et la sécurité des employés, des clients et des fournisseurs, de veiller à «la santé financière de l’entreprise» et de collaborer en solidarité et activement avec la société pour lutter contre les effets du coronavirus.

En ce qui concerne la protection de la santé financière de l’entreprise, en particulier sa liquidité, Miquel a souligné que “le plan d’urgence est déjà en place à la fois au niveau des dépenses et des investissements” et “le canal en ligne continue d’être 100% opérationnel et en nette amélioration “.

En ce qui concerne l’ERTE, il a souligné qu’il s’agit d’une “situation spéciale et temporaire et de tous les points de vue indésirables”.

De son côté, le syndicat CCOO a précisé qu’il continue de revendiquer le groupe Tendam l’accumulation de 100% des paiements supplémentaires et de la période de vacances, et que l’entreprise avance le montant des prestations de chômage dans leur intégralité.

Au sujet de la protection de la santé et de la sécurité des employés, le président de Tendam Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, il y avait “moins de 15 cas positifs au sein d’un groupe de plus de 11 000 personnes”.

“Les protocoles mis en œuvre ont porté leurs fruits, et nous avons également eu de la chance”, a déclaré Miquel, qui a exprimé ses condoléances pour la mort de proches et de personnes âgées liées aux employés de l’entreprise.

Dans le domaine de la solidarité, le président de Tendam Il a rappelé qu’ils ont mis toutes leurs ressources à la disposition des autorités sanitaires, gériatriques et des centres hospitaliers.

Il a précisé qu’ils ont été impliqués dans la production et l’expédition en Espagne de plus d’un million d’euros de matériel sanitaire, dont une partie avec un investissement de 100% Tendam et dans d’autres cas, mettre sa capacité d’achat et de logistique au service d’autres sociétés comme Openbank et CLH.

Au total, a-t-il dit, il y a eu environ 2,5 tonnes de matériel sanitaire.

En outre, a-t-il souligné, ils ont lancé une ligne de production pour les maisons de repos, ainsi que la campagne “Hilo que nos Une”, dont ils ont fait don de près d’un million d’euros de produits aux centres de santé et aux maisons de repos.