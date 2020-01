Tennis de table espagnol, par place pour Tokyo 2020 | Sports pratiques

Il tennis de table espagnol Ce mercredi commence le tournoi pré-olympique, tant dans la catégorie masculine que féminine, de tennis de table, qui se joue dans la ville portugaise de Gondomar, à la recherche de deux endroits pour jouer aux Jeux de Tokyo 2020, dans la compétition par équipe et aussi pour l’individu

L’équipe féminine, composée de Maria Xiao (classement mondial 69), Galia Dvorak (93), Sofia-Xuan Zhang (119) et Ana Garcia (201) commencera ce tournoi pré-olympique avant Grande Bretagne. L’Espagne commence comme un favori dans ce premier affrontement, est la tête de série numéro 14, pour le 25 des Britanniques. Il s’agit d’une égalité au meilleur des cinq matchs, dans lesquels une victoire laisserait l’équipe nationale à une seule confrontation de sa passe au grand événement olympique.

Et c’est que la victoire contre les Britanniques, qui se joue ce mercredi, permettrait le passage en huitièmes de finale (vendredi), dont les vainqueurs obtiendront huit des neuf places en jeu pour Tokyo 2020. Le rival de l’Espagne, s’il gagnait, il serait le vainqueur de l’égalité entre les République tchèque et Autriche, l’un des favoris pour obtenir une place comme en témoigne le numéro six en tête du tournoi.

La neuvième place à Liza sera jouée par les équipes finalistes de chaque groupe, c’est-à-dire les perdants des huitièmes de finale, également en qualifications directes, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vainqueur.

Silvia Erdelji, entraîneur national de l’équipe féminine espagnole, estime qu’après avoir su que le tirage au sort n’a pas été mauvais, même si “cela aurait pu être un peu mieux, mais aussi bien pire”. Selon lui, l’équipe espagnole “est prête et contre la Grande-Bretagne, nous aurons une chance de gagner et de nous battre pour le ticket pour les Jeux Olympiques contre l’Autriche ou la République tchèque”.

Les garçons avant la Suède

L’équipe masculine aura en La Suède, troisième tête de la série pré-olympique masculine, jeudi prochain, son premier adversaire dans cette compétition. Les élèves de Victor Sanchez Ils chercheront à rééditer la victoire obtenue à Huelva en 2018, où l’Espagne comptait les mêmes joueurs que dans ce tournoi, rappelle la Fédération royale espagnole de tennis de table.

En cas de victoire, se jouera ce vendredi, la passe directe à Tokyo contre le vainqueur du Biélorussie–La Hongrie, en cas de défaite lors de ce deuxième match, elles suivront le même schéma de compétition que les femmes, avec huit équipes – les huit perdantes de la deuxième journée – se disputant la dernière place olympique.

L’équipe masculine de cette compétition est formée par Álvaro Robles (73e mondial), actuellement finaliste dans le monde du double, Carlos Machado (162), Jesús Cantero (167) et Carlos Franco (262).

Pour l’entraîneur, “le tirage au sort ne s’est pas très bien passé car nous avons touché la troisième série, qui a un bon double et qui a le numéro 1 en Europe, Mattias Falck”

Les épreuves individuelles de tennis de table à Tokyo auront 86 sièges pour hommes et 86 pour femmes. Dont 32 seront pour les athlètes désignés par les pays classés pour les tests par équipes, 22 athlètes classés par continents (maximum 2 par pays), 2-8 pour les athlètes de la qualification olympique et 1-13 en raison de leur classement international . En outre, un lieu d’invitation de la Commission tripartite.

practicodeporte@efe.com