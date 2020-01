Tennis de table féminin, à deux pas des Jeux de Tokyo 2020 | Sports pratiques

La équipe féminine de tennis de table celui de Grande-Bretagne s’est imposé (3-0) au premier tour du match préolympique qui se déroule dans la ville portugaise de Gondomar, qui est un tour de qualification pour obtenir son laissez-passer pour les Jeux de Tokyo 2020.

L’équipe espagnole a commencé avec le match de double, où Sofia-Xuan Zhang et Galia Dvorak ils ont battu le couple britannique, Maria Tsapinos et Charlotte Carey, en quatre manches, 7-11, 11-7. 11-7 et 11-8.

Alors Maria Xiao imposée à Tin-Tin Ho, dans un affrontement dans lequel les Britanniques n’ont soulevé des problèmes qu’au premier tour, ce qui finalement les Espagnols ont été inégaux en sa faveur, 11-9. Xiao a conclu le match avec un confortable 11-3 et 11-8.

Le point décisif l’a marqué Galia Dvorak, lorsqu’il est imposé à Charlotte Carey, pour une nette 11-5, 11-5 et 11-6, avec laquelle l’équipe espagnole recherchera vendredi son classement pour la grande épreuve olympique de cet été, devant le vainqueur de la qualification entre l’Autriche et la République tchèque.

Les garçons, contre la Suède

Le virage de ce jeudi sera pour l’équipe masculine, qui affrontera un adversaire coriace comme la Suède, tête de la troisième série des pré-olympiques masculins. Les élèves de Victor Sanchez Ils chercheront à rééditer la victoire obtenue à Huelva en 2018, où l’Espagne comptait les mêmes joueurs que dans ce tournoi, rappelle la Fédération royale espagnole de tennis de table.

En cas de victoire, se jouera ce vendredi, la passe directe à Tokyo contre le vainqueur du Biélorussie–La Hongrie, en cas de défaite lors de ce deuxième match, elles suivront le même schéma de compétition que les femmes, avec huit équipes – les huit perdantes de la deuxième journée – se disputant la dernière place olympique.

L’équipe masculine de cette compétition est formée par Álvaro Robles (73e mondial), actuellement finaliste dans le monde du double, Carlos Machado (162), Jesús Cantero (167) et Carlos Franco (262).

