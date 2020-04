Tepito, le quartier populaire de Bravo, refuse de baisser les rideaux en raison de la pandémie – . Miami (51)

MEXIQUE – Les commerçants du quartier populaire de Tepito, dans le centre de Mexico, débattent ces jours-ci entre la fermeture de leurs entreprises ou la poursuite des ventes les jours où la clientèle a baissé, jusqu’à ce qu’elle disparaisse presque, en raison de l’urgence sanitaire. de COVID-19.

Ce lundi, lors d’une visite, il a été constaté que 60 des locaux établis et des stands mobiles (mobiles) étaient déjà fermés, avec les rideaux baissés ou dans le cas des téléphones portables, avec des couvertures ou dans le “squelette” dont leur structure tubulaire.

Pendant ce temps, les 40% restants gardent leurs magasins ouverts, mais sans les milliers d’acheteurs qui se trouvaient dans le quartier, ils pensent déjà à prendre les serrures et à stocker les marchandises, mais ils ont le doute quant à la réouverture, bien qu’ils pensent que Ils ne se reposeront que ces jours-ci lorsque la Pâques catholique sera célébrée.

“J’espère que les autorités nous laisseront travailler. Nous nous mettons à jour et nous n’avons pas d’autre argent”, a déclaré Alma, une femme qui commercialise des téléphones portables.

“De quoi allons-nous vivre?”, Lui a demandé la femme. “Une semaine, nous pouvons tenir mais je ne pense pas plus”, a-t-il déclaré.

La femme, ainsi que des milliers de commerçants, sont partis ce lundi en attendant des clients, mais ce mardi ils fermeront, le traditionnel jour de repos des commerçants dans le soi-disant “quartier courageux” de Tepito et mercredi ce sera le “test décisif” pour savoir combien d’autres ont décidé d’arrêter.

Alors que les ventes de bière ont grimpé en flèche à travers le pays, le produit est déjà en pénurie.

Les scènes de foules énormes et de milliers de transactions par minute ont été laissées de côté ces jours-ci et ont fait place au vide, à la solitude et à l’immobilité dans toutes les rues du quartier populaire.

“Ceux qui ont peur vont fermer, qui va nous nourrir? Le coronavirus va-t-il nous tuer? Non, ce qui va nous tuer, c’est la misère qui va venir”, a déclaré Marco, un commerçant qui vend des casquettes. (casquettes) et lingerie.

À partir de ce lundi, à Mexico, les activités dans les cinémas, les musées, les théâtres et les gymnases se sont arrêtées; En outre, diverses entreprises ont rejoint le travail à domicile, ce qui a visiblement diminué l’activité commerciale.

L’homme dit que lui et sa famille continueront à ouvrir jusqu’à ce que l’autorité puisse ou soit autorisée.

Selon les estimations, environ 5 000 commerçants sont situés dans le quartier et ses environs.

Pour un autre vendeur de vêtements, Santos, les commerçants ferment leurs portes car “il n’y a personne” et malgré l’urgence et les faibles ventes “Tepito résiste”.

Le sous-secrétaire à la Santé a déclaré que les Mexicains étaient confrontés à la dernière occasion de ralentir la contagion et d’éviter une situation chaotique.

Il y a quelques jours, le gouvernement de Mexico a appelé les commerçants du centre historique pour réduire leurs activités et fermer en raison de l’urgence sanitaire, mais les vendeurs ont demandé aux autorités de ne pas fermer complètement et ont proposé aux autorités d’alterner les jours d’ouverture. et fermer.

Le Mexique a atteint 125 décès lundi à cause de COVID-19, lorsque 31 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de cas confirmés s’élevait à 2 439, ont rapporté les autorités sanitaires.

.