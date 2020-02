Teresa Helbig, couture de haut vol pour Iberia | Le tourisme

La créatrice a présenté lors du défilé de la Fashion Week de Madrid les nouveaux uniformes Iberia, une responsabilité qui est tombée, pour la première fois, sur une femme, un fait que la créatrice est convaincue qu’elle reste dans “l’anecdote”.

La créatrice Teresa Helbig a présenté lors du défilé de la Fashion Week de Madrid une série de hauts vols dans les nouveaux uniformes Iberia, une responsabilité qui est tombée, pour la première fois, sur une femme, un fait que la créatrice espère rester dans “l’anecdote”. “. Conçus comme un défilé de plus à l’intérieur du podium, les mannequins ont montré les vêtements sur une piste d’atterrissage dans laquelle la chanteuse Genara Cortés et Antonio Sánchez avaient déjà décollé, à la guitare, en interprétant une version de “Flying”, du Chanteuse Nella.

Le changement d’uniforme culmine le processus de renouvellement de la compagnie aérienne, qui déjà en 1954 a joint son nom à un major de la mode du moment comme Pedro Rodríguez, qui a donné le témoin à Pertegaz. Puis Elio Berhanyer, Alfredo Caral et, enfin, en 2005 au designer galicien Adolfo Domínguez. Plus de 6 500 employés des compagnies aériennes voyageront avec ces uniformes vers 88 destinations sur quatre continents, une autre façon d’internationaliser la mode espagnole et ses créateurs.

Helbig a pris en compte dans sa conception l’inclusion de valeurs telles que «l’intemporalité, sans que cela signifie« perdre l’élégance », mais aussi avec un objectif très clair« qu’elles se sentent belles »quelle que soit leur anatomie. la bonne nouvelle est que les employés peuvent porter des baskets “pour la première fois dans l’histoire” avec des vêtements en tissus résistants et très confortables. “Ce sont des uniformes de travail, pas un défilé”, a expliqué la créatrice à Efe. .

Robes, jupes, pantalons, chemises, chandails, gilets, cardigans, manteaux et duvet sont quelques-unes des pièces qui composent les uniformes qui sont complétées par des sacs, des écharpes et des gants.

Défilé avec les nouveaux uniformes conçus pour Iberia. EFE / Ballesteros.

Une fermeture éclair invisible pour gagner une taille de plus, très pratique pour les destinations longues où le corps change avec la traversée est l’un des détails, qui ne sont pas perçus à l’œil nu, mais Teresa Helbig a pris en compte pour favoriser le confort du personnel féminin. La créatrice révèle qu’elle a fait un travail sur le terrain avant de créer les patrons, de visiter les hangars et les terminaux, de recueillir des informations pour obtenir des modèles dans lesquels le choix des tissus a été minutieux pour gagner en fonctionnalité. “J’ai beaucoup apprécié.”

Le travail du tailleur dans son atelier a permis à ce créateur, issu de collections éminemment féminines, de réaliser le “premier Helbig boy”. “C’était un défi, mais je pense que nous avons atteint l’uniformité dans l’ensemble” des employés, avec des costumes en bleu “la couleur de la confiance” et avec des détails en jaune et rouge, saint et signe d’entreprise. Gema Juncá, directeur du marketing et de la marque Iberia, reconnaît être très satisfait du résultat, il ne faut pas oublier que nous avons un “splendide” uniforme, par Adolfo Domínguez, mais marqué par les tendances d’il y a quinze ans.

“Le résultat du nouvel uniforme est fantastique. Teresa a un motif impeccable et a modernisé l’image de la marque”, explique Juncá, qui ajoute que le designer catalan “est un grand professionnel qui a compris les besoins des employés”, qui commencera porter les nouveaux uniformes fin mai. La sixième journée de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid s’est terminée par un défilé auquel a assisté le ministre de l’Industrie et du Tourisme, Reyes Maroto, dans lequel ils ont pu voir les 40 “looks” toutes les pièces pour la première fois.