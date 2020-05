Teresa Rodríguez ne veut pas retirer de l’épargne aux citoyens pour créer une banque publique | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Teresa Rodríguez veut exproprier l’épargne que les citoyens ont déposée dans des entités financières pour créer une banque publique.

conclusion

Ce n’est pas vrai. Ses déclarations dans lesquelles il défendait une banque publique qui mettait l’épargne collective à la disposition des besoins de la société.

Le chef d’Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, Il n’a pas dit qu’il voulait prendre des économies des citoyens pour créer une banque publique, comme l’affirment les messages qui ont refait surface sur les réseaux sociaux à la suite de la crise des coronavirus et qui sont basés sur la fausse déclaration des déclarations de 2015.

Dans le feu de la gestion de la crise sanitaire du COVID-19, des messages ont circulé ces jours-ci sur lWhatsApp et sur les réseaux dénonçant la prétendue intention du porte-parole d’Adelante Andalucía d’exproprier l’épargne aux citoyens pour constituer une banque avec eux Public: “Des banques qu’ils géreraient, bien sûr …” “Ojito, ils y vont pour tous; ils nous avertissent et nous applaudissons.”

Une banque publique sans dirigeants politiques

Il s’agit de l’interprétation biaisée des déclarations faites en mars 2015 par le candidat de l’époque à Podemos à la présidence de la Junta de Andalucía. En fait, les messages sur les réseaux sont généralement accompagnés d’une vidéo publiée à l’époque sur YouTube avec le titre suivant: “Teresa Rodríguez propose de prendre des économies aux citoyens pour créer une banque publique”.

Les paroles prononcées par le candidat de l’époque de Podemos dans cette vidéo – où un fragment des bulletins de nouvelles Antena 3 publiés le 10 mars de la même année – ne correspondaient pas à une telle déclaration.

En réalité, Rodríguez se fait entendre défendre la création «d’une banque publique qui peut investir et donner du crédit à ceux qui créent de l’emploi et de la richesse dans notre pays; c’est-à-dire qu’elle peut mettre l’épargne collective à la disposition de la société. »

“Nous avons observé comment l’épargne des citoyens qui se trouvent dans les banques n’a pas été investie dans une économie productive qui génère des emplois”, a ajouté Rodríguez dans ce clip vidéo, qui cumule plus d’un million de vues sur YouTube et a circulé en plus d’une occasion sur les réseaux sociaux accompagnée également de textes qui déformaient son contenu.

Consultée par l’EFE, la responsable de la communication d’Adelante Andalucía, Esperanza Fernández, a souligné qu ‘”il est faux” que Teresa Rodríguez et la coalition qu’elle représente “veulent retirer l’épargne de quiconque”, une déclaration qui, comme elle l’a souligné, “est souscrite” du contexte d’une vidéo incomplète d’une campagne électorale ».

Il est vrai que le programme électoral d’Adelante Andalucía défend l’approbation d’une loi andalouse sur les banques publiques «soumise au contrôle du Parlement», mais en aucun cas constituée d’économies des citoyens provenant de leurs dépôts dans des banques privées.

La proposition 81 du programme avec lequel cette coalition a participé aux dernières élections régionales propose de lancer cette banque publique avec “les actifs du Fonds public andalou pour le financement du tissu économique et le développement économique”, ainsi que “les Fonds manquants Personnalité juridique active “.

Fuentes de Podemos, un parti auquel appartient encore Rodríguez, a également expliqué à l’EFE que la formation violette continue de défendre cette proposition de création d’une banque publique.

Une entité financière publique, professionnalisée, sans gestion des “politiciens”, et dont l’objectif est de soutenir l’économie locale et les secteurs les plus vulnérables, de ne pas s’inscrire à la bulle comme le faisaient les anciennes caisses d’épargne. Pourquoi pas? Pas comme la seule option comme option. – Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 29 avril 2020

Et Teresa Rodríguez elle-même est sortie de ce canular sur son compte Twitter, où elle en profite pour expliquer sa vision de ce que devrait être la banque publique: “Une entité financière publique, professionnalisée, sans gestion par” les politiciens “, et dont L’objectif est de soutenir l’économie locale et les secteurs les plus vulnérables, et non de s’inscrire à la bulle comme le faisaient les anciennes caisses d’épargne. “

