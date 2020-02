Teruel revient au Moyen Âge avec la plus belle histoire d’amour jamais racontée | En vedette

Les chroniques de Teruel témoignent que la romance que Diego de Marcilla et Isabel de Segura ont vécu au XIIIe siècle était la plus belle histoire d’amour jamais racontée et, pour s’en souvenir, la ville revient de ce jeudi et tout au long du week-end au Moyen Âge pour voir ce qui s’est passé parmi les amoureux qui s’est terminé par une fin que tout le monde connaît déjà.

La XXIV édition de Las Bodas par Isabel de Segura commence ce jeudi après-midi avec l’annonce de la mort de Diego de Marcilla et du lien entre la jeune femme, Isabel, et Don Pedro de Azagra, depuis le pacte de cinq ans qui elle a dû attendre son retour puisque la guerre est entendue vaincue, et durera jusqu’au dimanche 23, lorsque l’amour entre eux les amènera à se retrouver après la mort.