Tesla a réduit ses pertes de 27% en 2019, à 775 millions de dollars | Moteur

Tesla a perdu 775 millions de dollars (environ 704 millions d’euros au changement actuel), un 27% de moins qu’en 2018, après avoir remporté 132 millions (environ 120 millions euros) au dernier trimestre de l’année, a annoncé aujourd’hui le constructeur de voitures électriques, qui a également annoncé qu’il ferait avancer le lancement de son prochain véhicule, le modèle Y.

En 2019, Tesla avait environ revenu de 24 578 millions de dollars (22 318 millions d’euros), un 14,5% de plus qu’en 2018, dont 19 952 millions (18 117 millions d’euros) proviennent de la les ventes de voitures, 869 millions (789,1 millions d’euros) de location avec option d’achat (“location“) et les 3 757 millions restants (3 246 millions d’euros) de l’activité de production d’électricité et autres services.

Le chiffre d’affaires des ventes de voitures a augmenté de 13,1% entre 2018 et 2019.ç

Les actifs de Tesla s’élèvent à 31 155 millions d’euros

La société fondée par Elon Musk a également annoncé que ses actifs totalisaient 34 309 millions de dollars (31 155 millions d’euros) au 31 décembre.

Dans le dernier trimestre de 2019, le revenu Tesla s’élevait à 7 384 millions de dollars (6 705 millions d’euros), un 2% de plus qu’à la même période de 2018.

Le résultat brut d’exploitation ajusté (EBITDA) était de 1 175 millions de dollars (1 066 millions d’euros), 13% plus élevé à 2018.

Tesla accumule deux trimestres consécutifs avec des bénéfices

Au quatrième trimestre, Tesla a livré 112095 véhicules, dont un peu plus de 92 000 étaient des modèles 3.

Dans 2020, l’entreprise s’attend à “facilement surmonter” les 500 000 véhicules livrés.

C’est le deuxième trimestre consécutif que Tesla enregistre des avantages. Au troisième trimestre 2019, la société avait un résultat net de 150 millions de dollars (136,2 millions d’euros).

Les actions de la société ne cessent d’augmenter

Les bons résultats de ce trimestre ont conduit à une réévaluation des actions de la société 120% au cours des trois derniers mois ce qui a placé la valeur en bourse de Tesla à plus de 100 000 millions de dollars (90,809 millions d’euros), au-dessus du deuxième constructeur mondial de véhicules, Volkswagen (VW).

En ce qui concerne le quatrième véhicule de la société, le Modèle Y, un petit SUV SUV, Tesla a indiqué que sa production a commencé en Janvier 2020, avant la date prévue, et que les premières livraisons seront effectuées fin mars.

La société a également déclaré que la version à quatre roues motrices du modèle Y aura un autonomie plus élevé qu’initialement annoncé lors du passage de 450 kilomètres 505 kilomètres

Tesla qualifie 2019 pour un exercice d’inflexion

La société a souligné dans un communiqué que “2019 a été un tournant pour Tesla”.

“Nous avons démontré une forte demande organique pour le modèle 3, nous sommes revenus à la rentabilité au deuxième semestre 2019 et avons généré 1 100 millions (998,9 millions d’euros) de cash flow libre dans l’année”, a-t-il déclaré.

La société a également prévu d’atteindre les meilleures marges opérationnelles du secteur grâce à l’augmentation des volumes de production avec le modèle Y et l’usine d’assemblage de Tesla en Chine, appelée Gigafactoria Shanghai, ainsi qu’à une réduction des coûts plus importante et à une amélioration de la effet de levier opérationnel.