Tesla réduit ses pertes en 2019 de 27%, à 775 millions de dollars | Économie

Tesla a perdu 775 millions de dollars en 2019, 27% de moins qu’en 2018, après avoir gagné 132 millions de dollars au dernier trimestre de l’année, le constructeur de voitures électriques de luxe a annoncé aujourd’hui qu’il allait également faire avancer le lancement de son prochain véhicule. , le modèle Y.

En 2019, Tesla a réalisé un chiffre d’affaires de 24 578 millions de dollars, 14,5% de plus qu’en 2018, dont 19 952 millions proviennent de la vente de voitures, 869 millions de la location et les 3 757 millions restants de la production d’électricité. de l’énergie et d’autres services.