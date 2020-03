Test de dépistage du coronavirus pour les enfants migrants en détention aux États-Unis – . Miami (51)

WASHINGTON – Trois enfants migrants détenus par le gouvernement américain dans un établissement de New York ont ​​été testés positifs pour le nouveau coronavirus, ont annoncé jeudi les autorités.

L’Office of Refugee Resettlement (ORR), qui fait partie du ministère de la Santé et des Services sociaux, a déclaré qu’il a suspendu les libérations dans les installations de New York qui hébergent des enfants migrants qui ont été détenus par les autorités frontalières sans la compagnie de leur parents ou tuteur.

Cinq membres du personnel et un entrepreneur de trois installations de New York ont ​​également été testés positifs pour COVID-19, ainsi qu’un employé du centre du Texas et un tuteur dans l’État de Washington, a indiqué le bureau dans un communiqué.

L’annonce est intervenue un jour après que les défenseurs des droits des immigrants ont demandé à un juge fédéral de Los Angeles d’ordonner la libération de quelque 1 200 enfants migrants qui étaient sous la garde du gouvernement depuis plus de 30 jours en raison des préoccupations entourant au coronavirus.

Le juge a prévu un appel vidéo à ce sujet pour ce vendredi.

L’ORR est responsable de la garde et des soins des enfants migrants qui ont été détenus alors qu’ils traversaient la frontière sans la compagnie d’un adulte. L’agence passe des contrats avec des refuges à travers les États-Unis pour héberger les mineurs jusqu’à ce qu’ils puissent être remis aux tuteurs appropriés, généralement des membres de la famille.

Il y a actuellement environ 3 500 enfants en détention ORR.

