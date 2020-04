Tevez: “Je me mets à la disposition du gouvernement et du club pour aider” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant de Boca Juniors et l’idole Carlos Tevez se sont mis “à la disposition du gouvernement et du club pour aider” ce mercredi lors de la pandémie de coronavirus.

“Je me mets à la disposition du gouvernement et du club pour aider. Je n’aime pas fantasmer sur beaucoup de choses, parce que quand on l’aide c’est du cœur. Ce n’est pas pour apparaître dans une vidéo. Il faut se taire, mais à tout moment. Je me mets moi-même à la disposition du club, même s’il livre des marchandises à une table “, a déclaré Tevez à la chaîne América.