Texans qui misent sur la diversité | Le style

Rossy de Palma, Silvia April Ils ont gravi le podium avec un motif: célébrer la diversité et la beauté de chaque type de corps, et ils l’ont fait dans un vêtement aussi emblématique, intemporel et flatteur que le jean.

Texans pour la diversité

L’espace de trace Madrid a accueilli cet après-midi le défilé de la marque de jeans emblématique Levi’s, dans une présentation dans laquelle des femmes de professions disparates telles que l’actrice Rossy de Palma et sa fille Luna Lionnel’humoriste Silvia April, l’actrice trisomique Gloria Ramos ou l’écrivain féministe acclamé Nerea Pérez de las Heras Ils ont gravi le podium pour célébrer la diversité.

L’entreprise de jeans star par excellence s’ajoute ainsi à un mouvement qui s’ouvre progressivement sur la scène de la mode, dans lequel rendre visible, accepter et célébrer tout type de corps devient la maxime principale.

“L’achat de vêtements ne doit pas être une expérience traumatisante, de la même manière que le miroir doit être un complice et non un ennemi”, a déclaré la présentatrice Silvia Abril, ouvrant un débat avant le défilé sur la “positivité corporelle”.

Un concept qui, depuis quelques saisons, a acquis une présence dans la société, dont les ambassadeurs de la marque ont contribué leurs propres façons de mettre en pratique, comme l’importance de “ne pas être responsable des yeux des autres”, qui a souligné Rossy de Palma, ou “l’utilisation de l’humour dans l’acceptation” comme le prétend Gloria Ramos.

«Nous apportons de nombreux changements, mais c’est un long chemin à parcourir», a déclaré le maquilleur Alex Sainz, sur le long chemin pour embrasser la diversité à laquelle de plus en plus d’entreprises se joignent.

Entre les mains de ces ambassadeurs interdisciplinaires, la firme a présenté différents standards de beauté sur le podium, tous combinés sous le même modèle de pantalon qui s’adapte à chaque silhouette, peu importe comment elle se porte et, de la richesse des différences, le seul point commun à leurs mannequins.

Dans un défilé détendu et gai, chacun des ambassadeurs a parcouru la piste en portant le modèle jeans, et soutenant ainsi l’initiative de la “corps positif”, terme créé pour désigner vouloir et accepter le corps lui-même, célébrant également les aspects que la publicité normative a parfois transformés en préjugés complexes ou collectifs.

Des danses, des sourires de complicité et de nombreux applaudissements ont transformé le défilé en “fête” comme l’a expliqué April en tant que chef d’orchestre de la soirée.

Sous le slogan cohérent «les femmes qui utilisent la mode, et non la mode qui utilise les femmes» apporté par xxx, la journée s’est terminée avec la nouvelle gamme Levi’s Sculpt. EFE