Thompson et Millman (2-0) quittent l’Australie à un pas de la finale | Sports

L’Australie est à un point de la finale de la Coupe Davis après s’être classée 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe Davis contre le Brésil, qui ont débuté vendredi à Adélaïde, après les victoires de Jordan Thompson et John Millman contre Thiago Monteiro et Thiago Seyboth Wild, respectivement.

Jordan Thompson, 63e mondial, a remporté la première rencontre en battant 6-4 et 6-4 face à Thiago Monteiro, 82 de l’ATP, en 1 heure et 41 minutes. L’Australien n’a pas déçu lors de sa neuvième série de Coupe Davis et a placé son équipe en tête après un début de match douteux.