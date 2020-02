Thyssen redécouvre le génie de Rembrandt à travers ses portraits | Culture et divertissement

Pour la première fois au monde, l’exposition “Rembrandt et le retato à Amsterdam, 1590-1670” plonge dans la facette du portraitiste du génie de la peinture et, en même temps, propose un voyage chronologique à travers la scène vibrante du portrait de ‘ Néerlandais de l’âge d’or.

Le Musée Thyssen et le Musée d’Amsterdam signent cette exposition, qui peut être vue jusqu’au 24 mai à Madrid, et qui possède une liste exceptionnelle d’œuvres, dont beaucoup visitent l’Espagne pour la première fois. Au total, ce sont une centaine d’œuvres de Rembrandt et 35 autres auteurs contemporains.