“TikTok”, le réseau social qui transforme les jeunes en célébrités, balaie l’Inde | En vedette | Édition Amérique

Le réseau social chinois “TikTok”, dans lequel tout jeune anonyme peut devenir une célébrité “millénaire”, dévaste en Inde, premier pays en téléchargements de l’application qui compte déjà plus de 450 millions d’utilisateurs malgré les doutes À propos de votre sécurité.

L’un des “influenceurs” de la plateforme, Awal Madaar, de la métropole de Bombay, a réussi à rassembler un public de plus de sept millions de personnes en moins d’un an et sur sa chaîne propose de petites leçons d’anglais avec des explications en hindi , “toujours enseigner de manière ludique”.