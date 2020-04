“Tirer pour tuer”, l’ordre du président philippin contre ceux qui violent la quarantaine par coronavirus – . Miami (51)

Manille, Philippines – Le président philippin Rodrigo Duterte a ordonné aux forces de l’ordre de “tirer pour tuer” ceux qui violent les exigences de la stricte quarantaine pour la pandémie de Covid-19. “Je n’en doute pas. Mes ordres s’adressent à la police et à l’armée, s’il y a des problèmes ou une situation dans laquelle des personnes se battent et que leur vie est en danger, tirez pour tuer”, a déclaré le président hier soir dans un discours télévisé.

“Morts. En échange de problèmes, je vous enverrai dans la tombe”, a menacé Duterte le même jour qu’une vingtaine de personnes du quartier de San Roque à Manille ont manifesté sans autorisation à la police pour demander l’aide officielle pour sortir. avant.

La fermeture d’une grande partie du pays, y compris Manille, et les strictes réglementations de quarantaine et de confinement ont empêché des millions de personnes qui subsistent jour après jour dans les quartiers les plus pauvres de la capitale de trouver un moyen de gagner leur vie.

Duterte a accusé des groupes civils de gauche d’avoir déclenché la manifestation: “Gauchistes, vous n’êtes pas le gouvernement. Ne faites pas le tour pour causer des problèmes et des émeutes parce que j’ordonnerai votre arrestation jusqu’à la fin de l’épidémie.”

Le président a obtenu la semaine dernière des «pouvoirs spéciaux» du Congrès pour faire face à la pandémie dans une loi qui prévoit la fourniture de 200 000 millions de pesos (4 000 millions de dollars) à répartir entre 18 millions de ménages défavorisés du pays, où 16% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Cependant, l’aide est bloquée car le gouvernement produit toujours une “base de données consolidée” des bénéficiaires.

“Attendez juste la livraison même si elle est retardée, elle arrivera et vous ne mourrez pas de faim. Vous ne mourrez pas de faim”, a déclaré Duterte.

Des défenseurs des droits de l’homme et des groupes civils ont dénoncé les propos du président jeudi, qui ont été rapidement diffusés par les réseaux sociaux, où le hashtag #OustDuterte (expulser Duterte) est en vogue depuis hier soir.

“Nous sommes sérieusement alarmés par les propos du président, qui se traduiront par des formes de violations des droits humains, de répression et de violence étatiques encore plus graves et plus brutales dans les prochains jours”, a déploré l’organisation de défense des droits humains Karapatan.

Le groupe étudiant CEGP a indiqué que “les gens ne peuvent pas se taire si leur estomac tourne” et a averti le gouvernement qu ‘”ils ne doivent pas s’accrocher à des plans fascistes et militaristes contre une nation en proie à la faim et en colère contre un régime”. incompétent. “

La semaine dernière, Human Rights Watch (HRW) a signalé que les personnes confinées dans des cages à chiens ou punies pour rester en plein soleil pendant des heures sont quelques-unes des sanctions que les autorités philippines ont infligées à ceux qui violent la quarantaine.

“La police et les autorités locales doivent respecter les droits des personnes arrêtées pour avoir violé le couvre-feu et d’autres réglementations de santé publique”, a déclaré le directeur adjoint de HRW pour l’Asie, Phil Robertson, dans un communiqué.

Robertson a noté que toute forme d’abus doit faire l’objet d’une enquête immédiate et que les autorités responsables doivent être tenues pour responsables et punies ou poursuivies.

Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a imposé la fermeture et la mise en quarantaine stricte sur l’île de Luzón – la plus grande du pays où Manille est située – le 16 mars, et depuis lors, des centaines de personnes ont été arrêtées par la police.

Les autorités locales de la ville de Santa Cruz, dans la province de Laguna, au sud de Manille, ont reconnu avoir enfermé cinq jeunes hommes dans une cage pendant la nuit, le 20 mars, acculés par des chiens errants, pour “avoir violé le couvre-feu et les agressant verbalement. “

À Parañaque, dans la zone métropolitaine de Manille, les autorités ont forcé les contrevenants à couvre-feu à s’asseoir sous le soleil intense de midi après leur arrestation, bien qu’ils aient plus tard justifié qu’ils n’avaient pas d’autre endroit pour les détenir.

Dans la province de Bulacan, au nord de Manille, un agent a tué un homme qui aurait sauté un point de contrôle, bien que la police ait déclaré que l’homme avait tiré le premier en s’échappant.

.