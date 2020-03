Tom Hanks et Rita Wilson retournent aux États-Unis après sa quarantaine pour le coronavirus

En plus de Tom Hanks, ces célébrités ont déjà des coronavirus 0:41

(.) – Tom Hanks et Rita Wilson sont retournés aux États-Unis après avoir été mis en quarantaine en Australie.

“Nous sommes déjà chez nous et, comme le reste des États-Unis, nous continuons à nous réfugier et à exercer une distance sociale”, a tweeté Hanks samedi.

Le couple a été testé positif pour le nouveau coronavirus plus tôt ce mois-ci en Australie, où Hanks avait travaillé sur la pré-production d’un film sur la vie du chanteur Elvis Presley. Hanks a été sélectionné pour jouer le manager de Presley, “Le Colonel” Tom Parker, dans le film. La production du projet a été suspendue.

«Un grand merci à tous ceux en Australie qui ont pris soin de nous. Ses soins et ses conseils ont rendu notre retour aux États-Unis possible. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé leurs bons voeux. Rita et moi l’apprécions beaucoup », a écrit l’acteur.

Le couple a partagé son expérience d’isolement, offert des conseils à ceux qui sont restés à la maison, et même Wilson a frappé le hit hip-hop de 1992 “Hip Hop Hooray” par le groupe de rap Naughty by Nature.

