Tom Hanks offre de bonnes nouvelles

En plus de Tom Hanks, ces célébrités ont déjà des coronavirus 0:41

(CNN) – Tom Hanks nous fait nous sentir mieux comme lui seul.

L’acteur a publié une mise à jour de son compte Instagram officiel mardi soir.

Hanks et sa femme, Rita Wilson, sont actuellement en Australie, où ils se rétablissent après avoir été testés positifs pour le coronavirus.

“Salut les amis. Bonne nouvelle: une semaine après le test positif, dans l’isolement, les symptômes sont très similaires », a écrit Hanks dans la légende montrant sa vieille machine à écrire Corona. “Il n’y a pas de fièvre mais bla. Plier des vêtements et faire la vaisselle mène à une sieste sur le canapé. »

Lundi, il a été annoncé que le couple avait été libéré d’un hôpital du Queensland et avait été mis en quarantaine.

Hanks a plaisanté mardi sur les inconvénients de leur mariage.

“Mauvaise nouvelle: ma femme @ritawilson a remporté 6 mains d’affilée contre Gin Rummy et a une avance de 201 points”, écrit-il. “Mais j’ai appris à ne pas répandre mon Vegemite si épais.”

Pendant ce temps, Wilson a publié une vidéo (dont la photo de couverture est à l’envers, mais pas le reste) d’elle et de deux musiciens interprétant la chanson “Broken Man”.

“Écrit avec Gary Burr”, écrit-il dans la légende. “Les gens ne sont pas parfaits. Je dois les aimer avec des défauts et tout ça ».

Wilson avait prévu des dates de concerts à Sydney et au sud de Brisbane et faisait une tournée en Australie pour soutenir son nouvel album “Halfway to Home”.

Pendant ce temps, son mari travaillait sur un film d’Elvis Presley encore sans titre pour Warner Bros. Il joue le réalisateur du chanteur, le colonel Tom Parker, et Baz Luhrmann dirige.

Quant à cette machine à écrire Corona, Hanks a écrit: “J’ai voyagé ici avec une machine à écrire, celle que j’aimais.”

“Nous sommes tous dans le même bateau”, a-t-il écrit. “Aplatissons la courbe. Hanx ».

