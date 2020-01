Tommy Pintos: «Mon objectif est d’être un pilote à 360º» | Réseaux sociaux sportifs

Le même jour où Carlos Sainz a remporté son troisième Rallye Dakar à 57 ans, le Tommy Pintos de Madrid, 14 ans, a visité l’agence EFE et a montré qu’il existe une carrière dans la course automobile espagnole. Le Madrid, après avoir éclaté en karting, fera le saut au championnat Ginetta Junior 40 dans une étape précédente pour les voitures, bien qu’il dise qu’il veut “être un pilote à 360 °” et qu’il “se souviendra de toute l’histoire”.

La vie de Tommy est centrée sur les quatre roues, à partir de trois mois lorsque ses parents l’ont emmené sur le circuit de Jarama, mais il ne néglige pas ses études et assure dans l’interview avec EFE qu’il a «signé un contrat» avec eux dans lequel sinon il obtient, au moins, une moyenne de huit à l’école ne peut pas garder son rêve au volant.