Toni Bou ajoute son quatorzième titre après l’annulation Autriche | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Toni Bou (Repsol Montesa Honda) a remporté son quatorzième titre mondial consécutif en X-Trial et le vingt-septième de sa carrière sportive dans cette spécialité moto, annonçant aujourd’hui l’annulation de l’avant-dernier événement de la saison sur piste intérieure, qui devait se tenir en Autriche le 21 avril.

Les mesures de confinement de Covid-19 (Coronavirus), qui ont été appliquées par différents pays européens, dont l’Italie, la France ou, récemment, l’Autriche, ont forcé l’annulation de différents tests, comme celui qui devait avoir lieu le 21 avril. dans la Wiener Neustadt et lorsque l’avant-dernier test du championnat X-Trial a été annulé, Toni Bou, qui mène la course avec 100 points, 25 de plus que le deuxième classé, a été automatiquement proclamé Champion du Monde.