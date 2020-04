Torra demande de prolonger le confinement total puis de forcer à porter un masque | La politique

Le président de la Generalitat, Quim Torra, a choisi de maintenir “l’isolement total” pendant au moins 15 jours de plus et, par la suite, a commencé progressivement à le lever avec une “politique de tests de masse” et obligeant la population à porter des gants et des masques espace public.

Dans une interview sur RAC1, Torra a insisté sur le fait qu’il n’est pas possible d’aller dans des résidences secondaires à Pâques afin de ne pas surcharger les hôpitaux locaux et a encouragé les municipalités à protéger l’accès routier.

Torra a averti que “la marge de repousse est extrêmement dangereuse” et que “pire qu’un confinement est un deuxième confinement”.

“Sans une politique de tests massifs qui nous permet de savoir dans quelle situation se trouvent les citoyens, il est très difficile de considérer un manque de confiance”, a-t-il souligné.

Étant donné que le système de santé catalan est “à 10 pour cent d’effondrement”, Torra a souligné que la Generalitat demande de prolonger la détention totale “de 15 jours de plus”, sans exclure qu’elle puisse être prolongée jusqu’à après le pont du 1er mai.

Et il a insisté sur le fait que pour planifier un processus d’inversion de l’internement, la “clé” est les “tests massifs” pour pouvoir “connaître la situation réelle” des citoyens, sans lesquels il est “téméraire” de lever l’internement.

Torra a souligné “l’épopée” qui a conduit la Generalitat à se rendre sur le marché international pour chercher du matériel sanitaire et a assuré qu’il avait lui-même passé “une journée entière à chercher des robes”.

Mais pour le moment, il a assuré que la Catalogne a “suffisamment de stock pour que les professionnels de la santé soient couverts” et que, en outre, entre le 14 avril et le 11 mai, les pharmacies recevront “14 millions de masques” pour les citoyens.

Le président catalan a affirmé qu’une fois le confinement total levé, il souhaiterait que “l’utilisation de gants et de masques soit obligatoire dans l’espace public”.

Torra est en désaccord avec la perception du Premier ministre, Pedro Sánchez, qui a déclaré au Congrès des députés que “l’incendie qui a déclenché la pandémie commence à être maîtrisé”.

“Je ne le vois pas de cette façon, il ne me semble pas que ces messages doivent être donnés pour le moment, honnêtement, la situation est critique, les ucis sont tels qu’ils sont, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde”, a-t-il fait remarquer.