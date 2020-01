Torra est-elle toujours présidente de la Generalitat? | EFE vérifie

Le PP et les C estiment que Quim Torra il n’est plus président de la Generalitat ni député du Parlement, tandis que Pedro Sanchez Il maintient le contraire et espère le rencontrer bientôt. Pourquoi y a-t-il des déclarations opposées sur la question de savoir si le dirigeant catalan conserve le statut de chef du gouvernement?

Ce mardi, la porte-parole de Cs, Inés Arrimadas, a déclaré que Sanchez “va sauter ce que la Cour suprême et le Conseil électoral central disent, car il traitera Torra comme député et président quand ce n’est ni une chose ni l’autre “. De même, le vice-secrétaire à la Communication du PP, Pablo Montesinos, a prévenu “qu’il ne peut pas être son interlocuteur” car “il n’est pas le président”.“Aujourd’hui, le président de la Generalitat est Torra”, a déclaré à la place le leader socialiste et chef de la direction, expliquant sa volonté de le rencontrer “dans les meilleurs délais”.

La vérité est que Quim Torra conserve ses pouvoirs de vice-président parce que le Parlement ne l’a pas retiré, malgré la demande de la Commission électorale provinciale de Barcelone vendredi dernier, après que la Commission électorale centrale (JEC) a ordonné de révoquer son Procès-verbal pour avoir refusé de retirer les cravates jaunes des bâtiments publics.

Sans procès-verbaux adjoints, Torra pourrait perdre son statut de président de la Generalitat, puisque le statut stipule que ce poste “est élu par le Parlement parmi ses membres”.

La chaîne de décisions qui a conduit Torra à cette situation a commencé le 19 décembre, lorsque la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) l’a condamné à un an et demi de récusation pour l’exercice d’un emploi et d’une charge publique pour un crime de désobéissance

Le leader catalan avait refusé de se conformer à l’ordre du JEC de retirer les cravates jaunes des bâtiments publics, symbole indépendantiste, lors de la campagne pour les élections générales du 28 avril.

Cette condamnation n’impliquait pas sa révocation immédiate en tant que président, car il n’était pas ferme, mais l’empêchait de redevenir candidat.

Le JEC entre en jeu

Le 3 janvier, le JEC a estimé un appel du PP et, en partie, d’autres déposés par Vox et Cs, pour désactiver le président catalan après sa condamnation, de sorte qu’il a accepté (par sept voix pour et six contre) de partir sans effet immédiatement l’acte de député autonome de Torra et, par conséquent, ordonner à la Commission électorale provinciale de Barcelone de le retirer.

La décision de la JEC a invoqué l’article 6.2 b) de la loi organique sur le régime électoral général (Loreg), qui déclare les condamnés à une peine définitive ou non définitive pour une série de délits, dont celui d’avoir agi “contre l’Administration” Public ou contre les institutions de l’Etat. “

La défense de Torra a demandé à la Cour suprême des mesures conservatoires pour suspendre cette résolution tout en étudiant sa légalité, mais la chambre contentieuse-administrative de la Haute Cour a rejeté cette demande à l’unanimité vendredi 10 et n’a pas accepté de suspendre d’urgence l’accord. le JEC.

Malgré cela, le président du Parlement, Roger Torrent, a déclaré quelques heures plus tard que Torra était toujours “député à part entière”.

Compétences en matière de conflits avec les parlements et les commissions électorales

Par conséquent, Torrent a annoncé un appel de la Chambre régionale de la Chambre devant la Cour suprême au motif que l’organe compétent pour prononcer la récusation n’est pas le JEC, mais le Parlement catalan en application de son règlement.

Contrairement à ce critère, la Commission électorale provinciale de Barcelone a accepté ce jour-là d’exécuter l’ordonnance du JEC, étant entendu qu’elle n’avait pas le pouvoir de le suspendre, et plus encore lorsque la Cour suprême avait refusé de le faire quelques heures auparavant.

Le conseil électoral de Barcelone a donc ordonné à Torra de retirer son accréditation de suppléant et de le remplacer par Ferran Mascarell, le prochain sur la liste électorale JxCat.

Mais cette décision n’a pas réglé la controverse sur la situation actuelle de Torra, car les avocats du Parlement ont publié mardi un rapport juridique qui soutient la continuité de Torra en tant que député et président, étant entendu que le JEC n’a que des pouvoirs “par rapport à la processus électoraux en cours et jusqu’à leur conclusion. “

Président jusqu’à ce qu’il y ait une ferme conviction

Les avocats de la Chambre soutiennent qu ‘”il n’est pas possible qu’une déclaration d’inévitabilité s’ensuive” comme le prévoient le Statut et la Loi de la Présidence de la Generalitat et du Gouvernement, qui établit comme cause de la démission de la fonction de président un ” condamnation pénale ferme. “

Dans le cas de Torra, il n’y a toujours pas de décision définitive car plusieurs recours déposés devant la Cour suprême sont toujours pendants. Au vu de ce rapport juridique, la commission parlementaire a rejeté, avec les voix de JxCat, ERC et PSC, le Cs et PP demandent le retrait du procès-verbal de Torra et ont également interjeté appel devant la Cour suprême contre l’accord du JEC qui le laisse sans siège, sur la base de l’argument selon lequel c’est la Chambre elle-même et non le Conseil électoral. compétent pour la récusation d’un député.

PP, Vox et Cs ont déjà répondu à cette initiative de la Mesa del Parlament: le Parti populaire déposera une plainte pour désobéissance contre Torrent et quatre autres membres de la Mesa del Parlament (également contre Torra pour usurpation de fonctions), tandis que le parti Santiago Abascal a déjà déposé une plainte pénale pour désobéissance et tergiversation contre les cinq devant la chambre criminelle du TSJC.

Quant aux citoyens, il a demandé au Conseil électoral de se prononcer contre cette décision du Bureau de la Chambre autonome et a également annoncé des actions en justice contre les cinq pour tergiversation et désobéissance.

En résumé: en l’absence d’une conclusion judiciaire définitive qui clarifie pleinement la situation de Quim Torra, la réalité est que jusqu’à présent, personne n’a retiré le procès-verbal adjoint et continue de présider la Generalitat.

