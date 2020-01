Torra refuse de faire avancer les élections malgré les demandes des communes et du COPS | La politique

Le président de la Generalitat, Quim Torra, a exclu ce vendredi une avancée électorale en Catalogne comme demandé par la Catalogne à Comú Podem – et cela soutiendrait le COPS – lors de la réunion de la table de dialogue catalane, où il n’y a pas eu d’accord, au-delà de la tenue d’autres réunions à l’avenir.

Le sommet, qui s’est tenu au Palau de la Generalitat pendant une heure et 45 minutes, est le troisième de ce format – le premier a eu lieu le 16 novembre 2018 et le second, le 5 février 2019 – et a été présidé par Torra, accompagnée du vice-président du gouvernement, Pere Aragonès, et du ministre de la présidence, Meritxell Budó.