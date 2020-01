Torrent pense que Torra peut être président même s’il perd le statut de député | La politique

Le président du Parlement, Roger Torrent, a estimé mercredi que Quim Torra “devrait pouvoir continuer à être président de la Generalitat” même s’il perd le statut de député s’il y a une condamnation définitive confirmant sa disqualification.

Dans une déclaration à TV3, le président du Parlement a évoqué les conséquences de la peine qui condamne un an et demi de disqualification pour exercer une fonction publique qui pèse sur le président Quim Torra, et a été convaincu que jusqu’à cette sentence n’est pas ferme, la chambre ne doit pas retirer le statut de député.