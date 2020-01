Torrijos, Mechaal, Guerrero et Ordonez, à Boston | Sports pratiques

La saison d’athlétisme sur piste intérieure prend de la force à la fin du mois de janvier et tandis qu’en Espagne, vous pouvez profiter du Grand Prix de Valence, Tour du monde en salle, avec le test de Boston, ce samedi, où Pablo Torrijos, Adel Mechhal, Esther Guerrero et Saúl Ordoñez seront présents.

Un circuit mondial qui comprend sept rencontres dans six pays, au cours des quatre prochaines semaines, où vous pourrez assister aux meilleurs athlètes, avec une prime économique en prix de 20 000 $ et comprend également les rallyes Karlsruhe et Dusseldorf, tant en Allemagne, Torun (Pologne), Glasgow (Ecosse), Lievin (France) et Madrid, le 21 février.

Avec options

La compétition pour les Espagnols qui participeront à cette première étape de la Boston Reggie Lewis va commencer par Pablo Torrijos dans un triple saut où vous les verrez avec les Américains Chris Carter, cinquième au monde sous couvert à Birmingham 2018, qui a une meilleure note de 17,18, David Oluwadara, Nathaniel Meade et le Guyanais Troy Doris – septième aux Jeux de Rio 2016.

Pour sa part, Adel Mechaal participera au 3000 mètres, où les principaux rivaux auront l’Américain Benjamin Blankenship. Ce sera une bonne occasion pour Mechaal de montrer sa forme physique, sans oublier que l’an dernier, lors de cette même rencontre, il avait terminé troisième avec 7: 45,56.

La seule athlète espagnole à Bostons sera Esther Guerrero, qui cherchera une bonne note au 1500 mètres, prouve qu’il aura un haut niveau grâce à la présence du médaillé de bronze mondial du 5000 mètres à la Coupe du monde de Doha, l’Allemand Konstanze Klosterhalfen, aux côtés de l’Irlandais Ciara Mageean, dixième du monde au 1500, ou la Britannique Sarah McDonald, demi-finaliste mondiale, comme l’athlète catalane.

Finalement, Saul Ordonez il participera au test du 1000 mètres, en 2019 il l’a fait au 800, où il était troisième. Il prendra la sortie avec les Américains Bryce Hoppel, quatrième au 800 mètres lors de la dernière Coupe du monde, et Hazem Miawad, sans oublier le Néo-Zélandais Brad Mathas et le Britannique Jake Wightman – cinquième au 1500m du Qatar, rapporte la Fédération royale espagnole d’athlétisme. .

Parmi les personnes présentes à Boston figureront les champions du monde Nia Ali, qui participera aux 60 mètres haies, et Donovan Brazier, dans les 600 mètres, ou les athlètes en hausse comme le cas de Sydney McLaughlin, qui le fera dans un test de 500 mètres.

