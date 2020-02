Tortosa: “C’est parti pour la médaille d’or” | Réseaux sociaux sportifs

Le taekwondista espagnol Jesús Tortosa était ambitieux face à sa future performance aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et a reconnu qu’il aspire à remporter une médaille, à pouvoir être or.

“Une médaille aux Jeux est le rêve de tout athlète et j’espère pouvoir l’obtenir. Mais l’objectif ne sera pas une médaille sans plus, nous irons chercher l’or parce que nous allons travailler pour cela et nous sommes au niveau pour y parvenir. Il a été démontré que nous avons gagné les meilleurs au monde. Mais une médaille serait un bon résultat “, a-t-il expliqué.