Touches impossibles et rockabillys octogénaires: le rock des années 50 ne meurt jamais | Culture et divertissement

Le rock des années 50 est plus vivant que jamais. Le festival Rockin ‘Race Jamboree dans la ville de Malaga de Torremolinos, qui se tient jusqu’à dimanche, est un voyage dans le temps qui unit les octogénaires avec des vestes en cuir, les suédois avec des toupets impossibles et les allemands avec des robes à fleurs et des foulards .

Il est difficile pour cette rencontre musicale, qui court depuis 26 éditions, de laisser indifférent l’un de ses assistants. Près de 20 000 rockabillys venus de lieux très éloignés et amateurs de rock and roll, swing ou blues s’imprègnent au milieu du XXème siècle au rythme de leurs styles les plus emblématiques: rockabilly, country, blues, rythm & blues ou cajun .