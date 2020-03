Tournois nationaux de basket-ball suspendus en raison d’un coronavirus

Le basket-ball de pin local se prépare pour une pause face à la pandémie de coronavirus. Les tournois nationaux de basket-ball féminin et masculin, qui réunissent 30 équipes de différentes régions du pays, ont été suspendus ce matin par la capitale, active dans le sport du cerceau dans le pays depuis de nombreuses années.

Par une déclaration, les organisateurs ont annoncé dans leurs comptes officiels que les tournois “sont temporairement suspendus en raison de la pandémie actuelle, reprenant les tournois pour Pâques”.

Le tournoi de basket-ball féminin Luisa Amanda Espinoza In Memoriam comprend les sets Tipitapa, Leonas, Nic U-16, Linces, Jass, UNA, Raptors, Academia, Eagles et Champions For Jesús, pour un total de 10 sets.

Pendant ce temps, le tournoi national de basket-ball Carlos Ulloa In Memoriam, catégorie masculine, avait San Isidro, la côte des Caraïbes, Leones de Managua, Real Estelí, Matagalpa, Jinotega, Tipitapa, La Libertad, Chinandega, Bonanza, León, Carazo, Boaco, Juigalpa, Nandaime, El Rama, Rivas, Nica U-16, Masatepe et Raptors, totalisant 20 clubs.

Il convient de noter que dans les deux tournois, qui n’ont lieu que le week-end, la présélection nationale de basket-ball féminin et masculin, catégorie U-16, a été préparée pour un tournoi international, qui pendant des mois avait été concentré à Managua, y compris les jeunes Originaires des départements, ils avaient été placés dans une école de la capitale pour ne pas manquer à leurs pratiques et ainsi obtenir de meilleures performances.

Le Nicaragua était prêt à accueillir le tournoi de basket-ball U16 d’Amérique centrale en avril, mais la FIBA ​​l’a suspendu il y a quelques semaines jusqu’à nouvel ordre en raison du coronavirus.

Jusqu’à présent, deux cas positifs de coronavirus et six cas suspects ont été confirmés au Nicaragua.