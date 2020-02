Tous les meilleurs cadeaux et offres de pizza et plus – .

Vous les gars… c’est aujourd’hui la Journée nationale de la pizza 2020! Qu’est-ce que la Journée nationale de la pizza 2020, demandez-vous? Nous n’en avons aucune idée et pour être parfaitement honnête, nous ne nous en soucions pas. Tout ce qui compte, ce sont les meilleures pizzerias du pays qui offrent de bonnes affaires et même des cadeaux pour célébrer. Vous ne devriez pas vraiment remettre cela en question ou vous en plaindre de toute façon. Un maquillage où vous obtenez de la pizza gratuite et d’autres offres est beaucoup mieux que des vacances inventées où vous devez acheter un bouquet de fleurs hors de prix et des chocolats fabriqués en masse pour votre partenaire, n’est-ce pas?

Offers.com a parcouru le Web et a rassemblé toutes les meilleures offres de la Journée nationale de la pizza pour votre plaisir. Vous les trouverez tous énumérés ci-dessous, mais n’oubliez pas qu’il ne s’agit que de grandes chaînes nationales. Votre pizzeria locale préférée pourrait proposer ses propres offres aujourd’hui, alors appelez-les et demandez avant de vous engager dans l’une des offres ci-dessous.

Bertucci: Les enfants mangent gratuitement lors de la Journée nationale de la pizza. Il vous suffit d’acheter une entrée adulte de 8,99 $ ou plus. De plus, le restaurant propose maintenant une croûte sans gluten à base de chou-fleur sur laquelle vous pouvez construire votre propre pizza. Pour voir tous les éléments du menu sans gluten de Bertucci, cliquez ici.

Pizza Blackjack: Imprimez ce coupon et obtenez le tout-en-un pour 29,99 $. Il comprend une grande pizza de spécialité, une grande pizza à une garniture, du pain au fromage et un soda de deux litres. Imprimez ce coupon et obtenez une grande pizza à trois garnitures pour 13,99 $. Et ce coupon et obtenez un Blackjack Trio pour 21 $. Il comprend une grande pizza à une garniture, du pain de cinématique et du pain au fromage.

Blaze Pizza: Obtenez une grande pizza gratuite à construire vous-même chez Blaze Pizza lors de la Journée nationale de la pizza avec un achat minimum de 25 $ lorsque vous commandez sur Postmates. Le code à usage unique est PIZZADAY.

Pizza au feu de bois Brixx: Obtenez deux pizzas gratuites lorsque vous achetez deux pizzas et deux boissons. Disponible pour les utilisateurs de BrixxRoxx lors de la Journée nationale de la pizza.

California Pizza Kitchen: La chaîne de restaurants peut préparer n’importe laquelle de ses pizzas sur une croûte sans gluten. Des pizzas sans gluten pour les enfants sont également disponibles.

Pizza CiCi: Imprimez ce coupon et obtenez trois grandes pizzas à une garniture pour emporter pour 15 $. De plus, la pizzeria présente sa nouvelle croûte d’ail au parmesan. Il est disponible pour une durée limitée uniquement.

Domino’s: Sélectionnez deux ou plusieurs articles parmi les suivants pour 5,99 $: une pizza moyenne à deux garnitures, un brownie aux biscuits marbrés, du poulet de spécialité, un sandwich au four, du pain au fromage farci, du poulet ou des pâtes en huit dans un plat. Domino’s est également fier d’annoncer qu’il propose désormais des croûtes sans gluten.

Bagels Einstein Bros: Rejoignez les récompenses de la société Shmear Society et échangez un coupon pour deux tranches de bagel à pizza pour 3 $ avec un achat supplémentaire.

Fresh Brothers: Bénéficiez de 5 $ de réduction lorsque vous dépensez 20 $ ou plus sur les commandes en ligne avec le code PICKUP5. De plus, obtenez 10 $ de rabais lorsque vous dépensez 35 $ ou plus sur les commandes en ligne avec le code PICKUP10. Et enfin, obtenez 15 $ de rabais lorsque vous dépensez 50 $ ou plus sur les commandes en ligne avec le code PICKUP15. Veuillez noter que toutes les commandes doivent être ramassées au magasin.

Pizza du parrain: Imprimez ce coupon pour obtenir 3 $ de rabais sur une grande pizza. Et ce coupon pour obtenir 4 $ de rabais sur une pizza géante.

Hungry Howie’s: Venez déguster leur nouveau pain Howie farci pour 6,99 $. Vous pouvez choisir parmi le pepperoni, le bacon, le jalapeno ou le fromage. Vous pouvez également déguster une grande pizza à une garniture pour 5,99 $ sur les commandes à emporter. Ils offrent également une croûte sans gluten.

Jet’s Pizza: Leur pizza ranch au poulet et au bacon est de retour et vous pouvez l’obtenir pour 13,99 $ lorsque vous utilisez le code RANCH. Il comprend du poulet, du bacon, de la mozzarella de qualité supérieure, du cheddar et la célèbre vinaigrette au ranch de Jet comme sauce de base.

Little Caesar’s: La chaîne de pizzas vend maintenant une nouvelle pizza Slices-N-Stix pour 6 $ à certains endroits. Il comprend quatre tranches de pizza au pepperoni combinées avec huit stix de fromage italien et une sauce folle.

Marco’s: Obtenez une pizza à garniture moyenne pour 6,99 $ lorsque vous utilisez le code MED699. Valide jusqu’au 23 février. Et obtenez une pizza au fromage moyenne gratuite lorsque vous achetez une grande pizza avec le code BOGOCHZ.

Restaurant italien de Mazzio: Imprimez ce coupon et obtenez un Quesapizza à deux garnitures pour 8,99 $.

Papa Gino’s: Obtenez 15% de rabais lorsque vous effectuez un achat de 50 $. Valable jusqu’au 29 février. De plus, obtenez au moins deux grandes pizzas au fromage traditionnelles pour 10,99 $ chacune. Ils proposent également une pizza sans gluten avec la croûte d’Udi à partir de 9,99 $.

Papa Johns: Bénéficiez de 30% de réduction sur les pizzas au menu large lorsque vous utilisez le code PIZZADAY. Valable le 9 février.

Papa Murphy: Obtenez 25% de rabais sur toute commande de 20 $ ou plus avec l’inscription par e-mail. Obtenez également 3 $ de rabais sur les commandes de pizzas de grande taille ou familiales lorsque vous utilisez le code PIZZADAY. Valable le 9 février.

Papa Johns: Obtenez leur spécial famille pour 24 $ et profitez de toute grande pizza de spécialité et d’une grande pizza à deux garnitures.

Pizza Hut: La chaîne propose une pizza sans gluten avec la croûte de pizza d’Udi. Offert en fromage et fromage et pepperoni seulement.

Postmates: Le 9 février et uniquement sur Postmates, vous pourrez obtenir une grande pizza gratuite de 14 pouces chez Blaze Pizza. Utilisez simplement le code PIZZADAY au moment du paiement sur votre commande de pizza Blaze de 25 $ ou plus.

Sbarro: Rejoignez la Slice Society et recevez une tranche XL NY gratuite à l’achat d’une boisson dans les 24 heures suivant votre adhésion.

Shakey’s: Profitez de leur offre dîner pour deux pour 15,99 $. Il comprend une pizza moyenne avec une garniture et 1/2 livre de pommes de terre Mojo.

Pizza Toppers: Obtenez des bouchées de pain au parmesan gratuites lorsque vous achetez une grande pizza à prix régulier.

Source de l’image: Brent Hofacker / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..