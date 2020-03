“Tous les scénarios sont mauvais dans ces conditions”: ce qui attend le Nicaragua avec le Covid-19

Le 18 mars, le premier cas de Covid-19 au Nicaragua a été confirmé. Le lendemain, une équipe du journal Acción 10 a réalisé une enquête sur les transports publics de Managua. L’une des scènes qui a le plus retenu l’attention est celle d’un jeune homme avec un masque facial qui a pris un petit contenant d’alcool en gel dans son sac à dos, tandis qu’à côté de lui, un homme de plus de 80 ans le regardait attentivement.

“Prenez-vous également des mesures de précaution?” Le journaliste a demandé au vieil homme.

“Non, si Dieu le veut, cela me vient.” J’ai assez vécu, j’ai 83 ans. Je ferais mieux d’aller plus vite pour me reposer maintenant », a répondu l’homme.

La scène illustre ce qui est actuellement vécu dans le pays. Certains ont décidé eux-mêmes de prendre des mesures: le régime d’Ortega a choisi de minimiser la maladie; tandis qu’un grand secteur de Nicaraguayens continue comme si de rien n’était.

La carte de l’avancée du virus indique que la Chine, l’Italie et l’Espagne sont les pays avec le plus de décès enregistrés par cette maladie. Au Nicaragua, selon le régime d’Ortega jusqu’à présent, il n’y avait que deux cas. Un des patients est décédé ce 26 mars à Managua.

Depuis que l’existence du Covid-19 au Nicaragua a été officiellement confirmée, nous sommes passés de l’incertitude sur l’avenir, à l’hystérie des supermarchés à grandes lignes, à la stupéfaction honteuse d’une manifestation officielle pour saluer la pandémie et à nouveau la incertitude devant le silence d’Ortega et les propos de Rosario Murillo à la télévision.

Mais quels sont les scénarios possibles dans lesquels nous pourrons bientôt arriver?

Système sanitaire effondré

C’est le pire des cas selon les épidémiologistes. Les cas de personnes infectées par Covid-19 demanderaient une assistance dans les hôpitaux publics et cela ne serait pas suffisant. Selon le docteur Leonel Argüello, ce serait une “catastrophe”, car l’expérience dans des pays comme la Chine, l’Italie et l’Espagne a montré qu’en dépit de ressources importantes, les cas se multiplient rapidement.

Selon l’ancienne ministre de la Santé, Dora María Téllez, avec les actions “pro contagion” menées par la dictature Daniel Ortega, tous les scénarios possibles sont mauvais pour le Nicaragua.

«Idéalement, rien ne se passerait, mais la probabilité que cela se produise est nulle. Tous les scénarios sont mauvais dans ces conditions et le système de santé n’est pas prêt », déclare Tellez avec insistance.

Dans le meilleur scénario ou dans un scénario intermédiaire, il est possible que les cas infectés soient peu nombreux, car des pays comme le Costa Rica, El Salvador et le Honduras prennent déjà des mesures énergiques.

Toujours dans le pire des cas, la question se pose de savoir quoi faire avec les corps des victimes de la maladie.

Le ministère de la Santé a rendu compte du protocole qu’il a préparé pour les personnes décédées de cette maladie. Selon le document, les morts seront placés dans des cercueils scellés qui seront transportés dans des sacs en plastique noirs et enterrés sans bougie ni funérailles.

La question est donc de savoir où ces personnes seront enterrées? Le protocole stipule que le défunt doit être enterré immédiatement, sans autopsie et sans même se laver le corps.

“La mairie de Managua n’a pas dit si elle agrandissait déjà des cimetières. J’aimerais que les autorités de Managua fournissent ces informations ou qu’elles désinfectent les marchés », a déclaré Dora María Téllez.

Le neurologue Jorge Miranda a rapporté que le ministère de la Santé traitait secrètement des cas suspects de Covid-19. Selon le membre de l’Association nicaraguayenne de neurologie, il a récemment envoyé un patient présentant des symptômes similaires à ceux du virus, et qu’il a été informé par téléphone que le test du patient avait été négatif, mais il n’a jamais reçu de rapport officiel.

“Cela me rend suspect. J’ai demandé comment le test de mon patient s’était déroulé et ils m’ont répondu que j’étais négatif et que j’allais le libérer », a déclaré le médecin à LA PRENSA.

Règne dans le chaos

Sur le plan politique et social, le politologue Félix Maradiaga émet plusieurs hypothèses qu’il avoue avoir d’abord paru fou, mais maintenant il pense qu’elles ne sont pas loin de la réalité. Selon Maradiaga, la dictature d’Ortega a organisé des marches et des foules pour provoquer la propagation du virus.

«On a vu dans l’histoire que les régimes autoritaires profitent des crises. Comme des famines qui n’ont été vécues que sous des dictatures. La puissance relative d’un système totalitaire est alimentée par les crises “, explique Maradiaga.

De la Coalition nationale, on a vu comment ils avaient mis de côté leur incidence politique contre le régime d’Ortega, pour se concentrer sur la réalisation d’une campagne pour empêcher la société de la pandémie. Ils ont même offert une sorte de “trêve” à la dictature.

«Ce n’est pas que nous quittons la lutte politique, c’est que nous nous concentrons sur le sauvetage de vies. Par exemple, nous continuons d’exiger la libération des prisonniers politiques qui ne sont pas autorisés à passer des produits de nettoyage tels que du gel d’alcool », explique Maradiaga.

Un autre aspect à prendre en compte est que si la pandémie provoque une crise sanitaire, les sanctions contre le régime Daniel Ortega cesseront.

“La dictature parie sur une distraction politique internationale”, dit Maradiaga, bien que le 26 mars les États-Unis aient surpris en accusant Nicolás Maduro de trafic de drogue et en offrant une récompense d’un million de dollars pour la capture du dictateur vénézuélien, ce qui indiquerait que cette pandémie pourrait également s’accélérer. sanctions internationales.

Plus d’incertitude économique

C’est le grand casse-tête de la dictature depuis avril 2018 et il le sera encore plus avec le Covid-19. Quoi qu’il arrive, l’économie nicaraguayenne ne ressentira pas cette pandémie mondiale. Conteneurs déjà bloqués, à la fois pour l’exportation et l’importation. Les envois de fonds seront affectés en fonction de la façon dont les pays tels que les États-Unis, le Costa Rica et l’Espagne reçoivent le coup d’État.

Les premiers jours après la première contagion, les familles se sont rendues principalement dans les supermarchés pour acheter de la nourriture, mais au fil des jours, les entreprises ont vu leurs ventes baisser de façon spectaculaire.

Leonardo Torres, du Conseil nicaraguayen des micro, petites et moyennes entreprises (Conimipyme), révèle que divers secteurs du commerce subissent déjà le coup économique.

“La ligne blanche ne vend rien, le cuir et les chaussures ont beaucoup baissé, les textiles d’habillement sont les mêmes, rien n’est vendu parce que la consommation est orientée vers la nourriture.”

La Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides) estime que si la pandémie se prolonge tout au long de l’année, ce scénario étant le plus pessimiste, la contraction économique pourrait atteindre 3,9%, ce qui signifierait -2,8 points supplémentaires à l’estimation faite par Funides en début d’année.

Alors que des secteurs comme le tourisme ont déjà fait les premiers cris de désespoir et appelé à une série de mesures de “sauveteurs”, pour éviter que ce secteur ne fasse faillite.

L’économiste Néstor Avendaño souligne qu’il est encore trop tôt pour évaluer le coup économique que le passage de cette épidémie entraînera. Mais il est sûr que cela affectera le pays.

Aux États-Unis, on parle déjà d’une projection d’une baisse de -2%, qui ferait trois millions de chômeurs. Parmi ceux-ci, on estime que 18% sont des migrants d’Amérique latine. Du Fonds monétaire international (FMI), on parle déjà d’une récession “égale ou pire que celle de 2009.”

Haïti, le Honduras, le Nicaragua et le Venezuela comptent parmi les pays qui dépendent le plus des envois de fonds de la région.

Funides souligne que dans le meilleur des cas, le produit intérieur brut diminuerait de 1,4%.

Les mesures prises par les pays voisins tels que le Costa Rica, El Salvador et le Honduras sont favorables à la situation au Nicaragua. On s’attend à ce que ces efforts, ajoutés aux mesures individuelles des citoyens, qui ont déjà entamé une auto-quarantaine, aient au moins moins d’effets sur la santé.