Tout a changé en 10 jours…

Par Madeleine John

Il y a seulement deux semaines, l’État était synonyme de bureaucratie, d’inefficacité et de corruption. Avec tous les derniers présidents en prison assignés à résidence, avec des ordonnances d’extradition ou des suicides, l’incrédulité dans la classe politique était totale. L’année dernière, la population réclamait la fermeture d’un congrès qui entravait toute mesure envisageant de profiter des prochaines élections. La clôture du congrès a été largement applaudie. Seuls l’arbitraire et la corruption étaient attendus de la part de la police.

Le slogan tacite était: «Seule une entreprise privée sauvera le Pérou» et tout le monde vivait enfermé dans ses rêves de réussite individuelle.

Que s’est-il passé ces 10 derniers jours?

Le premier cas d’infection à coronavirus est arrivé. Le 11 mars, les cours ont été suspendus dans les écoles, les collèges et les universités. Le lendemain, les frontières ont été fermées, puis il a été annoncé que les transports aérien, maritime et terrestre seraient fermés dans tout le pays. De nouvelles mesures ont été prises quotidiennement. La situation s’accélère rapidement. D’abord, toute réunion avec plus de 300 personnes a été interdite et une semaine plus tard, nous sommes en confinement social obligatoire et couvre-feu de 20h à 17h. Tous les établissements ont été fermés, à l’exception des hôpitaux, des pharmacies, des médias et des centres d’approvisionnement. Un état d’urgence a été instauré avec la suspension des garanties et la police et l’armée patrouillaient et étaient chargées de mettre en œuvre les mesures gouvernementales.

Dix jours plus tard, le président a 87% d’approbation et la grande majorité des Péruviens se sentent engagés dans la direction qu’il prend. Qu’est-ce qui a produit cela en si peu de temps?

Nous pensons que soudain les priorités ont changé et que les ressources de l’État ont été réorientées pour prendre soin et protéger sa population. Par exemple, une caution d’environ 120 $ US a été allouée à 3 millions de familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté qui, aujourd’hui lundi 23, ont commencé à être collectées via le système bancaire. Fait curieux: un membre de chaque famille autorisé à percevoir la caution a été affecté. Le cautionnement sera donné aux femmes, sauf dans les cas où il n’y a pas de femme dans la famille, il sera remis à un homme. Aujourd’hui, il a été annoncé qu’un bon sera attribué aux personnes qui vivent avec un revenu quotidien et ne peuvent pas aller travailler.

Les ressources ont été réorientées vers le secteur de la santé dans toutes les régions. Seulement à Lima, un hôpital qui allait ouvrir dans quelques mois a été mis en place uniquement pour les patients atteints de COVID-19 et le complexe sportif des Jeux panaméricains était prêt en quelques jours pour accueillir les malades. Le ministère de la Santé a appelé les cliniques privées à se joindre à lui sous sa coordination. 80 000 lignes téléphoniques sont mises en place pour tous les types de soins médicaux.

Le gouvernement a également organisé le rééchelonnement des hypothèques, des cartes de crédit et de toutes sortes de dettes envers le système financier sans retards ni amendes.

La rapidité de la réponse de l’exécutif a été surprenante. Le ministre de l’Éducation a annoncé cette semaine la mise en œuvre de programmes d’éducation préscolaire, primaire et secondaire sur ses plateformes virtuelles, la chaîne de télévision publique et la radio nationale en espagnol, quechua, aymara et 14 langues amazoniennes. Comme l’a dit le ministre: «Nous allons essayer de profiter de cette situation difficile comme une occasion de repenser notre façon d’éduquer».

Chaque jour, le président et ses ministres participent à une conférence de presse télévisée rassemblant les préoccupations de la population. “Monsieur. Président, ils spéculent sur les prix des denrées alimentaires. Le lendemain, il explique qu’ils développent une règle pour contrôler et empêcher la spéculation qui inclut le crime de spéculation. La loi de l’offre et de la demande et du marché libre a été laissée de côté. Grâce à l’application «Agrochatea» et «Mi Caserita», le ministère de l’Agriculture informe quotidiennement sur les prix sur les marchés.

La police et l’armée ont un mandat clair pour éviter tout coût social. Même lorsqu’un groupe de personnes désespérées les attaque, ils doivent répondre calmement et prudemment, en les expliquant et en les soutenant.

Dans ses messages quotidiens, le président appelle à la solidarité, à penser à l’autre, à prendre soin les uns des autres. Il souligne également les comportements négatifs de vivacité, d’exploitation, d’irresponsabilité, notant les conséquences négatives pour tout le monde. Et, curieusement, de nombreuses personnes se retirent de leur action compulsive et se joignent à cette vague de sentiments envers le collectif.

Le premier cas de coronavirus nous a surpris au Pérou avec 3 millions de familles enregistrées dans un état de pauvreté et d’extrême pauvreté, avec 3 millions de personnes dans les zones périphériques de Lima sans accès à l’eau potable, avec un système de santé pauvre et surpeuplé, avec des communautés oubliées , chacun se frayant un chemin à travers. Seulement 10 jours se sont écoulés. Rien ne sera plus pareil. Tout le monde est important et tout le monde peut contribuer.