Tout le monde aime la réaction de ces enfants de Wuhan à la quarantaine des coronavirus – .

En réponse à la mise en quarantaine mise en place à Wuhan, en Chine – l’épicentre de l’épidémie de coronavirus qui se propage maintenant dans le monde – les écoliers y ont eu une réponse brillante.

Ils ont bombardé une application appelée DingTalk qui était destinée à les aider à poursuivre leurs études à distance avec de mauvaises critiques. Pourquoi? En espérant que le flot de critiques entraînerait la mise hors ligne de l’application.

L’un de ces éléments de sagesse que vous entendez particulièrement de la part de ceux qui voyagent fréquemment est de savoir comment les gens, dans l’ensemble, sont les mêmes où que vous alliez. Les gens veulent vivre dans des communautés sûres, ils aiment leur famille – et les écoliers, pratiquement partout, organiseront des rébellions silencieuses contre les restrictions de la classe. Qu’ils vivent à Witchita ou à Wuhan, la ville chinoise au centre de l’épidémie de coronavirus qui se propage maintenant dans le monde.

Un nouveau rapport de la London Review of Books dresse un tableau convaincant de la vie dans la ville en quarantaine et comprend un détail révélateur sur la façon dont les écoliers ont réagi à la quarantaine: en bref, ils ont bombardé l’application mobile qu’ils ont été donnés à utiliser pour leurs travaux scolaires, au lieu d’aller physiquement à l’école, avec des critiques négatives. En espérant que cela tuerait l’application, puis le tour est joué! Plus d’application, plus d’école. Brillant, non?

“D’une manière ou d’une autre”, note gentiment le rapport à propos de l’application DingTalk développée par Alibaba, “les petits marmots ont compris que si suffisamment d’utilisateurs donnaient à l’application une évaluation d’une étoile, elle serait lancée sur l’App Store. Des dizaines de milliers d’avis ont afflué et la note de DingTalk a chuté du jour au lendemain de 4,9 à 1,4. »

Le flot de critiques négatives est devenu si grave que les créateurs d’applications se sont tournés vers les médias sociaux en Chine et ont plus ou moins «supplié» pour sa vie: «Je n’ai moi-même que cinq ans», lit-on dans une traduction d’un de ces articles, écrit comme si c’était l’application elle-même qui parlait. “S’il vous plaît, ne me tuez pas.”

Maintenant, regardez – la propagation du coronavirus est devenue une question mondiale à ce stade avec des enjeux de vie et de mort. Des milliers de cas confirmés dans le monde sont apparus, ainsi qu’un nombre croissant de décès. Les gouvernements ont du mal à réagir, à la fois pour contenir le virus et pour diffuser les meilleurs renseignements et soins afin que les gens sachent quoi faire en réponse. Mais ce climat tendu est aussi probablement la raison pour laquelle Internet a pris une telle joie à réagir aux nouvelles des écoliers de Wuhan, qui circulaient beaucoup le week-end et ont apporté au moins un certain soulagement léger à ce qui est devenu une histoire par ailleurs déprimante.

. a rapporté certains des commentaires de l’application laissés par des enfants qui semblaient vexés que l’application ne leur permettait pas de profiter d’un temps libre loin de l’école. “Mes vacances!” une critique lue. “J’adore DingTalk, n’en dis pas plus, il y a une étoile pour toi.” Et un autre: “Je vous donne cinq étoiles, mais en plusieurs versements.”

Comme c’est remarquable, non? Le monde se désagrège à l’extérieur, une terrible maladie ravage leur ville et se propage même dans le reste du monde, et ici vous avez des enfants fous qu’ils ne peuvent pas se passer de faire leurs devoirs. Certaines choses ne changent jamais.

