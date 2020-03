Toute l’Inde est sous verrouillage complet des coronavirus – .

L’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, est entrée dans une situation de verrouillage complet en raison de la pandémie de coronavirus.

Tout sauf les services essentiels, y compris les services de santé et les épiceries, sera fermé pendant au moins 21 jours à partir de minuit, heure locale.

L’Inde a signalé son premier cas de coronavirus fin janvier. Actuellement, il y a plus de 500 personnes infectées dans le pays, selon les statistiques officielles.

Le nombre total de cas de COVID-19 a dépassé 400 000 dans le monde mardi, ce chiffre ayant doublé en seulement une semaine. Le nombre de morts a dépassé 17 000, et nous allons probablement voir des milliers de morts dans les semaines à venir, alors que les pays luttent contre l’horrible pandémie.

L’Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,3 milliard de citoyens, entre dans une phase de verrouillage total, ce qui peut sembler inimaginable pour une région aussi massive. Néanmoins, le Premier ministre Narendra Modi a ordonné le verrouillage complet, qui durera au moins 21 jours.

«Vous avez vu les situations mondiales résultant de la pandémie de coronavirus dans les nouvelles. Vous avez également vu comment les nations les plus puissantes sont devenues impuissantes face à cette pandémie », a déclaré Modi lors d’un discours télévisé en direct mardi soir. Il a ajouté que “de nombreuses familles seront détruites pour toujours” si le pays ne parvient pas à maîtriser l’épidémie, rapporte ..

L’Inde a signalé son premier cas de COVID-19 fin janvier, et les chiffres actuels indiquent que seulement 517 personnes ont été infectées à ce jour, dont neuf décès. Mais l’Inde a vu une augmentation des cas au début de mars, coïncidant avec des flambées dans d’autres parties du monde qui semblaient échapper à tout contrôle.

L’Italie, qui compte actuellement plus de 69 000 cas, comptait plus de 1 000 cas début mars, tandis que la Corée du Sud, qui compte désormais plus de 9 000 cas, a enregistré plus de 3 100 cas il y a trois semaines. Alors que la Corée a réussi à maîtriser la courbe grâce à des tests agressifs, le nombre de cas a grimpé en Italie. Des deux, seule l’Italie a pris plusieurs mesures agressives de distanciation sociale qui semblaient sévères sur le papier. L’Italie a mis en quarantaine les régions du Nord, suivies de tout le Nord, puis de tout le pays, mais les résultats ne sont pas encore là, car de nombreuses personnes ont désobéi aux restrictions.

Comparativement, les États-Unis avaient 33 cas enregistrés le 1er mars, et le décompte est de plus de 47 000 au moment de la rédaction du présent rapport.

Compte tenu de tout cela, la préoccupation de l’Inde semble justifiée et un verrouillage pourrait être la seule mesure qui pourrait ralentir considérablement la maladie dans une région aussi densément peuplée. Plusieurs États indiens avaient déjà ordonné le verrouillage. En outre, les frontières internationales ont été fermées à la plupart des voyageurs en provenance d’Europe.

“Selon les experts de la santé, un minimum de 21 jours est le plus crucial pour briser le cycle de l’infection”, a déclaré Modi. «Si nous ne sommes pas en mesure de gérer cette pandémie dans les 21 prochains jours, le pays et votre famille seront reculés de 21 ans. Si nous ne sommes pas en mesure de gérer les 21 prochains jours, de nombreuses familles seront détruites pour toujours. »

“Ce que les experts disent, c’est que l’éloignement social est la seule option pour lutter contre les coronavirus”, a-t-il ajouté. «C’est de rester à l’écart les uns des autres et de rester confiné à l’intérieur de vos maisons. Il n’y a pas d’autre moyen de se protéger du coronavirus. Si nous devons arrêter la propagation, nous devons rompre le cycle de l’infection. »

Le pays sera verrouillé à partir de midi, heure locale, a déclaré le Premier ministre. Seuls les services essentiels seront opérationnels, notamment l’eau, l’électricité, les services de santé, les pompiers, l’épicerie et les services municipaux. Tout le reste sera fermé, les chantiers de construction inclus, et les bus et métros seront suspendus.

Le gouvernement indien a également annoncé des mesures pour aider la population à faire face au changement massif de sa vie quotidienne. Les délais pour les déclarations de revenus ont été prolongés de trois mois, les frais sur les soldes bancaires minimaux ont été agités parallèlement aux frais de guichet automatique. Le seuil pour invoquer la faillite a été porté à 131 000 $, contre 1 300 $.

