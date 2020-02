Toutes les meilleures offres et cadeaux de partout au pays – .

Tellement de ces différentes fêtes nationales ont surgi ces dernières années que ça commence à devenir assez ridicule. Cela dit, s’il y a un jour férié marketing que nous pouvons certainement prendre, c’est la Journée nationale de la margarita. Après tout, toutes les vacances sont composées, et bon nombre des fêtes traditionnelles impliquent de cracher de l’argent pour acheter des cadeaux. La Journée nationale de la Margarita, d’autre part, consiste à économiser une partie de cet argent durement gagné en obtenant des cadeaux et des margaritas à prix réduits!

La Journée nationale de la Margarita 2020 est aujourd’hui, le 22 février, et elle tombe un samedi de cette année. Cela signifie que vous avez encore plus de raisons de célébrer et que vous n’avez probablement pas à aller au travail ou à l’école demain. Dans cet esprit, vous vous demandez sans aucun doute où vous devriez aller pour obtenir les meilleures offres et cadeaux de la fête nationale de la Margarita près de chez vous. Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

Avant de passer à toutes les offres de la Journée nationale de la Margarita 2020, voyons d’abord comment organiser votre propre célébration de la Journée nationale de la Margarita. Heureusement pour vous, Patron, le fabricant de Taquila préféré de tout le monde, a deux recettes fantastiques et uniques de margarita qu’il a proposées cette année afin que vous puissiez organiser une fête pour la Journée nationale de la Margarita 2020 et servir quelque chose d’un peu plus spécial qu’une vieille margarita ennuyeuse préparée avec un mélange de margarita .

Margarita PATRÓN Blanche Neige Coco

3 oz d’argent PATRÓN

1,5 oz PATRÓN Citrónge Orange

1 oz de jus de citron vert frais

1,5 oz de crème de noix de coco

1,5 oz de lait de coco

Margarita de la dynastie

1,5 oz d’argent PATRÓN

0,5 oz PATRÓN Citrónge Orange

0,25 oz St-Germain

0,75 oz de jus de citron vert frais

.25 oz de sirop de gingembre, comme Liber & Co.

3 litchis frais ou en conserve

Bord de sel de pamplemousse

Torsade au citron vert pour la garniture

Une fois que vous avez fini de saliver, il est temps de consulter toutes les bonnes affaires de la Journée nationale de la Margarita 2020 pour ceux d’entre vous qui n’organiseront pas votre propre rassemblement. En fait, même si vous organisez votre propre célébration le soir, vous pouvez toujours profiter de bonnes affaires au déjeuner! Offers.com a rassemblé tous les meilleurs rabais et cadeaux de la Journée nationale de la Margarita 2020 disponibles dans les grands restaurants et les points d’eau à travers le pays. Vous les trouverez tous dans la liste ci-dessous, et n’oubliez pas de vérifier également avec vos petits spots locaux préférés, car ils pourraient vous proposer de bonnes affaires.

Abuelo’s: Le 22 février, Abuelo servira sa célèbre margarita El Jefe pour 2 $ de moins. De plus, pour chaque Cerveza Rita, El Jefe, Platinum Hand Shaken et Skinny Margarita vendus, le restaurant fera un don de 2 $ à No Kid Hungry, un organisme sans but lucratif voué à fournir des repas nutritifs à plus de 200000 enfants en Amérique.

Bahama Breeze: Essayez leur nouvelle margarita à l’ananas et à la noix de coco pour 8,99 $. C’est un mélange de Sauza Silver, de crème de noix de coco, d’ananas et de jus de citron vert. Vous pouvez également obtenir leurs Margaritas classiques pour seulement 2,22 $ le 22 février.

Steakhouse Black Angus: Essayez leur Tequila Margarita à l’orange sanguine en vedette, secouée à la main avec de la purée d’orange sanguine, du citron vert frais et de l’agave.

Cantina Laredo: Le jour de la Margarita nationale, vous pourrez acheter des Casa’Ritas à 5 $ à base de Blanco Tequila, Cointreau et de jus de citron et de lime fraîchement pressés.

Chevy’s Fresh Mex: Obtenez 6 $ de margaritas pendant l’happy hour du lundi au samedi et toute la journée du dimanche.

Chili’s: Le restaurant servira trois margaritas de qualité supérieure pour seulement 5 $ chacune le 22 février. Vous pourrez choisir entre la Margarita Blue Cuervo, la Margarita Island Sunrise Tropical ou la Margarita fruitée Blueberry Pineapple.

Chuy’s: Le jour national de la Margarita, vous pourrez faire n’importe quelle maison ou congelée à la mode pour seulement 2 $. De plus, vous pourrez conserver la coupe commémorative. Pour plus d’informations, allez ici.

Cyclone Anaya: Le restaurant offrira des margaritas jumbo maison de 7 $ lors de la Journée nationale de la margarita.

El Chico: Le restaurant servira des margaritas maison de 3 $ le jour national de la margarita.

El Fenix: Les margaritas originales seront servies pendant l’happy hour du lundi au vendredi pour 3,49 $.

Genghis Grill: Des margaritas congelées ou sur signature de 5 $ et des garnitures à saveur de 1 $ seront au menu de la Journée nationale de la margarita.

Hurricane Grill & Wing: Obtenez 3 $ de margaritas maison le jour national de la margarita.

Restaurant mexicain Margaritas: Le 22 février, vous pourrez profiter des offres suivantes: margaritas aromatisées à 6 $, margarita infusée à la sauge et aux mûres de 10 $ et 20 coups de hornitos.

Restaurant Margaritaville: Participez à leur grand prix Margarita Madness Giveaway pour gagner un margaritaville Key West Frozen Concoction Maker avec salière et plateau de service et une carte-cadeau Margaritaville de 100 $.

Max & Erma’s: Le mercredi, obtenez 3 $ de Margaritas Max.

Miller’s Ale House: Profitez de 2,22 $ de margaritas maison le jour national de la margarita. Passez à Patrón Silver pour seulement 2 $ de plus.

Quatre-vingt-dix-neuf restaurants: Le 22 février, le restaurant proposera des Margaritas et des cocktails maison Cuervo pour 4,99 $.

O’Charley’s: Profitez de Margaritas House à 4 $ toute la journée, tous les jours.

Jardin d’oliviers: Vous pouvez obtenir des margaritas à la pastèque de 5 $ chaque jour. Et pour un coût supplémentaire, vous pouvez obtenir une Margarita italienne, une mûre congelée-ananas, une fraise-mangue surgelée et une Margarita Moscato à la passion.

À la frontière: Allez vous procurer une grande margarita pour seulement 5 $. L’accord est valable jusqu’au 22 février. De plus, obtenez 2 $ gelés ou sur les rochers des rochers et des effondrements à 99 cents.

Rosa Mexicano: Obtenez du guacamole gratuit lorsque vous achetez une margarita. Valide le 22 février seulement.

Taco Cabana: Le 22 février, vous pourrez profiter de «margaritas à 2 $» toute la journée. De plus, tous les jours, à partir de 16 h à 19 h, vous pouvez obtenir des margaritas happy hour de 2 $.

Cible: Le géant de la vente au détail vend tout ce dont vous avez besoin pour vous faire une margarita maison, des mélanges aux verres aux fabricants de concoctions. Utilisez ce coupon pour obtenir 5 $ de rabais lorsque vous dépensez 50 $.

Tony Roma: Du 18 février au 22 février, obtenez 4 $ Romaritas classiques.

Pics jumeaux: Obtenez 4 $ Margaritas Well le 21 février et 6 $ Peaks Margaritas le 22 février.

Épicerie Walmart: Commandez tout ce dont vous avez besoin pour déguster des margaritas à la maison, y compris des frites, de la salsa et des mélanges. Les nouveaux clients obtiennent 10 $ de rabais sur les commandes de plus de 50 $.

Source de l’image: Eye Ubiquitous / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts d’Internet des objets du magazine Inc..