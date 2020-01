Toyota lance sa nouvelle marque de services de mobilité Kinto en Europe | Moteur

Kinto est la nouvelle marque qui a été présentée ce mercredi par le constructeur automobile japonais Toyota et avec laquelle elle proposera en Europe des services de mobilité aux villes, aux entreprises et aux particuliers.

Kinto, qui dérive du mot japonais kintoun ou nimbus volant (cloud qui transporte à la demande), fait partie de la stratégie de Toyota pour passer d’un constructeur automobile à une entreprise de mobilité.

En complément de son activité traditionnelle de vente de véhicules, Toyota a prévu d’élargir sa gamme de services autour de Quatre piliers

Attirer de nouveaux clients sous une marque différenciée (Kinto), augmenter leur part de marché dans la location à long terme (location), tirer parti des données et de la connectivité des véhicules pour offrir des services tels que les voitures partagées ou sur abonnement, et continuer à progresser dans le développement du transport en véhicules autonomes.

Le service de mobilité de Kinto est flexible, simple et pratique

Toyota s’est fixé pour objectif que la consommation de mobilité offerte par Kinto soit “inclusive et fiable”, “simple et pratique” et “durable“.

Le constructeur japonais sera introduit sur les différents marchés européens ses nouveaux services de mobilité basés sur “la viabilité commerciale et la durabilité”.

Les premiers qu’il a prévus sont “Kinto one (à partir de la location, des frais sont payés pour un véhicule qui comprend l’entretien et l’assurance), “et”Part Kinto (étendre le service de véhicules hybrides partagés déjà en cours à Dublin, Venise, Copenhague et Madrid). “

Offrira également “Kinto rejoindre (véhicule permettant aux travailleurs de partager le déplacement vers leur lieu de travail et donc les entreprises réduisent leur empreinte CO2) “et Kinto Flex (location de véhicules par abonnement avec plus de flexibilité et avec un traitement premium) “.

Avec eux, Toyota a affirmé valoriser d’autres services tels que véhicules de transport avec chauffeur ou lancer un application multimodale (avec paiements intégrés et accès facile via des applications mobiles).

Toyota a déjà une entreprise pour le développement d’une plateforme numérique

En 2018, Toyota a déjà franchi les premières étapes de sa stratégie de mobilité et créé deux sociétés: l’une pour la gestion de flotte (Toyota Fleet Mobility, basée à Cologne, en Allemagne) et l’autre pour la plateforme numérique (Toyota Connected Europe, basée à Londres, Royaume-Uni).

Pour le vice-président exécutif des ventes de Toyota et Lexus en Europe, Matthew Harrison, Kinto offrira des expériences “exceptionnelles” aux clients, soit près de leur domicile, soit lorsqu’ils voyagent.

Selon le président-directeur général de Toyota Motor Europe (TME), Johan van Zyl, Kinto permettra de répondre aux nouveaux besoins clients et contribuer à répondre aux besoins émergents en termes de mobilité des communes et des régions.

Les nouveautés produits de Toyota et Lexus

D’autre part, dans l’acte dans lequel Toyota a présenté sa stratégie au niveau européen, les prochaines innovations de produit de Toyota et Lexus (la marque premium du constructeur japonais) ont également été envisagées.

Les protagonistes ont été la nouvelle Toyota Mirai batterie à hydrogène, qui a augmenté son autonomie de 30%, jusqu’à 500 kilomètres; le quatrième de la Toyota urbaine Yaris, qui ne peut être choisi qu’avec un moteur hybride à trois cylindres de 1,5 litre et 116 ch; et la version hybride rechargeable de la Toyota RAV 4 (306 ch et autonomie pour parcourir jusqu’à 65 km sans émissions).

Dans le domaine de Lexus Les étoiles ont été la version électrique – c’est le premier modèle 100% zéro émission de son histoire – de l’UX UX300e) et le prototype électrique LF-30.

Il y a également eu de la place pour la division de la concurrence Toyota Gazoo Racing, qui a exposé les versions GR de la Toyota Corolla et des Supra et Yaris GR.