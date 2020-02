Toyota retarde à nouveau la réouverture totale de ses usines en Chine | Économie

Le géant automobile japonais Toyota Motor a décidé de retarder à nouveau la reprise totale du fonctionnement de ses usines en Chine en raison de l’épidémie de COVID-19, qui affecte ses opérations depuis fin janvier.

Le plus grand fabricant japonais du secteur en volume de ventes possède quatre usines d’assemblage de véhicules en Chine qui ont été temporairement fermées pour le Nouvel An chinois, et dont la réouverture a été reportée en raison de problèmes d’approvisionnement en composants dérivés de l’épidémie du nouveau coronavirus. .