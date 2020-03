tragédie sur tragédie au Nicaragua

CONTENU EXCLUSIF.

Tragédie

Le coronavirus frappe à la porte, s’il n’est pas déjà assis dans le salon, d’un Nicaragua en crise, hyperpolarisé et gouverné par un régime rare de bon sens et qui veut tout arranger avec des clubs. Cette triple dimension de la crise aggrave considérablement le problème. Premièrement, parce que nous manquerons de ressources et que le coup économique sera beaucoup plus grand; deuxièmement, parce que nous ne sommes pas d’accord et que des retours politiques sont recherchés de toutes parts dans la tragédie; et troisièmement, parce que celui qui a l’obligation et le pouvoir de prendre des décisions semble désorienté, ne sachant pas quoi faire, parce que la leur a toujours été de profiter et non de gouverner.

Réservoirs

En 2016, le régime Daniel Ortega a acheté 50 chars russes T-72. Peut-être que certains comprennent maintenant qu’avec cet argent, il était plus important d’acheter environ 200 respirateurs artificiels. L’année dernière, le gouvernement s’est vanté d’avoir atteint 17 000 policiers et a pratiquement doublé le budget de la police depuis l’arrivée au pouvoir d’Ortega. Nous savons maintenant que cinq mille médecins de plus étaient plus importants. Parce que pendant que les chars dorment dans l’armée, rêvant de guerres qui ne viendront jamais, et que la police gaspille leur vie et leurs ressources à nous tous à la poursuite de citoyens mécontents, la peste frappe aux portes du Nicaragua. Des respirateurs, médecins, infirmières, hôpitaux et médicaments seront manquants. Il y aura beaucoup de chars, de soldats et de policiers.

Consensus

Je suis de ceux qui pensent que la peste devrait nous trouver Nicaraguayens unis, indépendamment de nos sympathies politiques idéologiques ou religieuses, bien sûr, sans renoncer à nos différences. Un plan de consensus de base que nous appuyons tous. Même si c’est par instinct de survie. C’est peut-être trop demander. Avec ce régime, c’est difficile. Daniel Ortega n’a même pas montré son visage. Et le gouvernement semble plus intéressé à propager le coronavirus qu’à l’arrêter. Comment pouvons-nous nous mettre d’accord comme ça?

La guerre

Le monde est en guerre. Ce ne sont pas les puissances mondiales confrontant et détruisant la planète avec des «misilazos» comme nous le pensions, ni l’invasion extra-planétaire que les histoires fictives prédisaient tant, mais un virus, un minuscule organisme qui bouleverse le monde. Virus contre l’homme. Est-ce la troisième guerre mondiale?

Bandos

La réaction du gouvernement nicaraguayen dans cette guerre a été l’une des plus étranges au monde. La grande majorité des pays de la planète ont fermé leurs frontières, décrété des quarantaines, suspendu des cours et des activités qui encombrent les gens parce que les scientifiques insistent sur le fait que, jusqu’à présent, la meilleure arme pour combattre le coronavirus est l’isolement social. En d’autres termes, ne pas permettre à la peste de passer d’un être humain à un autre. Mais au Nicaragua, le gouvernement a ouvert les frontières, appelle à des marches de masse et à des activités récréatives et est même allé jusqu’à interdire aux écoles de suspendre les classes de leur propre initiative. S’il s’agissait d’une guerre, on pourrait penser qu’ils sont du côté de la peste et non des humains.

Seul

Dans son discours à contre-courant, même ses amis bolivariens ont laissé Daniel Ortega et Rosario Murillo seuls. Déjà Miguel Díaz-Canel, de Cuba, et Nicolás Maduro, du Venezuela, ont fini par faire ce que le monde fait et suspendu les classes, et décrété des quarantaines. Ce régime ne sait pas quoi faire. Ou ça vaut le coup. Il est conçu uniquement pour la répression.

Culpabilité

Il est impossible que tout le monde ait tort et que les dictateurs du Nicaragua aient raison, dans une affaire qu’ils ne comprennent même pas. Ils parient la vie de milliers de Nicaraguayens. Voyons les scénarios. Supposons que la peste se dégonfle et passe ici sans conséquences majeures. Allez-vous dire que la solution était de ne rien faire? Et dans l’autre scénario, quand il y a des milliers de morts. Cette fois, ils ne pourront rien arranger avec des clubs, ni avec des tanks, des prisons clandestines, des soldats, des paramilitaires ou des policiers. Accepteront-ils leur responsabilité et démissionneront-ils? Ou vont-ils trouver quelqu’un à blâmer comme toujours?