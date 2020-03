Traiter les patients européens en Allemagne

28.03.2020

– Deutsche Welle

(Image par picture-alliance / dpa / P. Endig)

Un petit groupe de patients de Lombardie en Italie et de la région frontalière de l’Alsace en France reçoivent un traitement dans des cliniques allemandes. La valeur symbolique du geste est claire, mais pourrait-elle aussi s’avérer une stratégie utile?

En raison de la pandémie de coronavirus, la plupart des frontières européennes ont été fermées cette semaine, à l’occasion du 25e anniversaire de leur ouverture dans le cadre de la zone Schengen. Cependant, certaines des régions les plus touchées d’Europe ont envoyé des patients dans des hôpitaux en Allemagne et dans d’autres voisins européens, après avoir reçu des offres d’aide.

La région orientale de l’Alsace, qui borde l’Allemagne, est parmi les plus touchées du pays. En plus du transport aérien de patients vers des cliniques en Allemagne et en Suisse, il envoie également une vingtaine de personnes de plus à l’ouest dans des trains TGV spécialement adaptés pour un traitement ailleurs en France. Les trains sont partis vendredi.

Les pénuries auxquelles la région est confrontée sont déjà devenues familières, à savoir les lits de soins intensifs et les respirateurs.

