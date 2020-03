Transport, services et magasins, les plus touchés par Covid-19: HR Ratings

Selon l’agence de notation, les dommages ultérieurs concerneront les entités étatiques, municipales et routières liées au tourisme.

L’agence de notation HR Ratings prédit qu’à court terme, l’impact financier au Mexique dérivé de l’impact du Covid-19, se concentrera sur les secteurs du transport aérien, des transports, de l’hôtellerie, de la restauration et des grands magasins.

Selon un rapport d’impact économique, les dommages ultérieurs seront causés aux États, aux municipalités, aux autoroutes et aux intermédiaires financiers qui maintiennent une exposition directe au secteur du tourisme.

“De plus, il a été observé pression sur les prix mondiaux du pétrole en raison des ajustements de l’offre par l’Arabie saoudite et la Russie, qui ont conduit à une plus grande volatilité de tous les actifs », indique le rapport publié ce vendredi.

HR Ratings considère que COVID-19 affectera les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants et les magasins du CP, suivis par les États, les municipalités, les autoroutes et les sociétés financières liées au tourisme https://t.co/GbQ5YzLy6q

Impacts à court terme

Le compagnies aériennes et transports ils sont le premier secteur à ne pas ressentir l’impact estimé pour les trois prochains mois.

Cela “exercera une pression généralisée sur le facteur de charge, atteignant des niveaux inférieurs à 20% jusqu’à la fermeture des opérations sur les routes nationales et internationales, comme cela s’est produit dans d’autres pays”.

Compte tenu de la réduction possible de la mobilité dans le pays, le secteur hôtelier Elle pourrait également être affectée négativement, car ses niveaux d’occupation ont été réduits au minimum d’exploitation.

«Avec le risque d’une fermeture totale temporaire des opérations, nous estimons qu’une baisse des facteurs de charge pourrait être observée en dessous de 60%, un niveau pris en compte dans nos projections de stress pour les établissements hôteliers que nous notons.»

Le secteur de restaurants et établissements alimentaires Il sera «gravement impacté sur leurs revenus», mais cela se fera progressivement, dans la mesure où la population réduira son afflux vers les centres sociaux ou que les autorités ordonneront la fermeture d’établissements alimentaires, une mesure qui a déjà été a mis en œuvre dans d’autres pays.

“Cela pourrait être partiellement amorti par le service de livraison à domicile, mais on estime que cela sera limité à la capacité de livraison de chaque entreprise, complétée par des services de livraison professionnels.”

Avec la diminution de l’afflux vers les centres commerciaux, on estime que les revenus des grands magasins et magasins de détail ils seront fortement affectés à court terme.

“Même si cela peut être temporaire, et bien que les premier et deuxième trimestres de l’année représentent chacun en moyenne 20% des revenus des entreprises du secteur”.

Impact à moyen terme

Le rapport HR Ratings prévoit un impact sur les États et les municipalités qui deviendra évident à moyen et long terme.

“Parmi les entités les plus sensibles à ce phénomène figurent les États et les municipalités ayant une activité touristique importante comme source de leurs propres revenus, que nous pourrions définir comme celles qui ont une composante de revenu supérieure à 30% de leur revenu total.”

A moyen terme, les facteurs les plus préoccupants, selon l’agence de notation, sont les effets sur les participations fédérales dans l’ensemble du secteur des finances publiques, “étant donné qu’une croissance modeste des ressources était prévue selon le Budget des dépenses de la Fédération (PEF) pour 2020, le scénario de croissance du pays en général est plus astringent”.

“Des facteurs comme prix du mix d’huile mexicain (en dessous de 20 $) et la baisse imminente de l’activité économique, se refléteront sûrement encore plus dans la seconde moitié de l’année et avec une plus grande force en 2021 Collection fédérale participative (RFP) dont dépend la branche 28, la principale composante du revenu fédéral pour la grande majorité des États et municipalités mexicains. »