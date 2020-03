Travaillez-vous dans des entreprises de zone franche? Ce sont les mesures qui seront adoptées par Covid-19, qui comprend la suspension des contrats

Le secteur des zones franches, le gouvernement et les syndicalistes ont signé un accord sur le travail pour faire face à l’urgence sanitaire liée au coronavirus parmi ses plus de 120 000 travailleurs, qui comprendra des permis de travail avec salaire partiel, la suspension temporaire des contrats et l’avancement des vacances, entre autres.

L’accord a été signé par la Commission nationale de la zone franche, l’Association nicaraguayenne de l’industrie du textile et de l’habillement, le ministère du Travail, la Chambre nicaraguayenne des travailleurs du tabac, ainsi que toutes les forces syndicales, entre autres.

Dès le départ, il a été recommandé à toutes les entreprises de ce régime d’adopter des mesures sanitaires pour protéger la santé du personnel face à la pandémie de Covid-19, selon l’accord publié par le Sandinista Central de Trabajadores.

En raison de la baisse des commandes de commandes de production par marques ou par et pour empêcher la propagation du virus, les sociétés de zone franche ont été autorisées, qui, selon les données de la Banque centrale du Nicaragua, sont plus de 180 jusqu’en février l’année dernière:

1. Accorder des permis de travail avec un pourcentage de jouissance du salaire.

2. Avance sur le compte vacances

3. Réduisez les heures de travail

4Effectuer des activités de travail à distance ou en télétravail

5. Effectuer des suspensions temporaires de contrats de travail en vertu de l’article 38 du Code du travail, utiliser toute autre bonne pratique que l’entreprise juge appropriée, par exemple avance d’ancienneté, colis alimentaires et autres ».

Dans l’accord, il était précisé qu’avant la suspension collective et temporaire des contrats des travailleurs, les entreprises et les travailleurs concernés doivent créer une commission bipartite, de sorte qu’en cas de non-conformité avec ce qui est convenu, le l’entreprise peut faire appel à l’autorité, dans ce cas, le ministère du Travail pour que cela se décide.

Cet accord est signé après que deux sociétés sous régime de zone franche ont décidé de suspendre temporairement les opérations, ANNIC de Masatepe, d’origine nord-américaine où travaillent 300 personnes et Gildan de Rivas et San Marcos, de la capitale canadienne où travaillent 9000 employés. Les deux entreprises ont décidé de reprendre leurs travaux après Pâques.

De plus, on a appris que Yazaki fermera ses opérations à partir du 27 mars pour une période de 15 jours.

Le rôle du ministère du Travail

L’accord prévoit également que le ministère du Travail, par le biais des inspections départementales du travail, traitera, dans un délai ne dépassant pas 48 heures, toute demande présentée par des entreprises sous le régime de la zone franche, lorsque la cause de la force est invoquée. cas majeur ou fortuit, lorsqu’ils entraînent comme conséquence nécessaire, immédiate et directe la suspension du travail.

En outre, il est établi que dans le cas des travailleurs de plus de 60 ans, des femmes enceintes et des personnes à haut risque atteintes de maladies chroniques, l’interruption de travail se fera avec salaire. Il convient de noter qu’avec l’expansion du virus, il a été démontré que les plus touchés étaient les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Il a également été convenu que les entreprises qui adoptent le travail à distance maintiendront les conditions de travail et de salaire convenues avec leurs travailleurs ou reconnues par le droit du travail. Actuellement, de nombreuses entreprises ont mis en œuvre cette modalité.

Selon l’accord, ces mesures de travail seront valables pendant 30 jours, du 24 mars au 24 avril, et pourront être prolongées si les conditions persistent.

Minera entame une procédure de suspension temporaire des opérations

En revanche, la société Calibre Mining Corp. a annoncé mercredi avoir engagé une procédure judiciaire auprès du ministère du Travail pour obtenir son autorisation de suspension temporaire de ses opérations dans ses mines El Limón et La Libertad.

«Nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures d’atténuation dans nos opérations et à ce jour, nous n’avons aucun cas confirmé dans aucun de nos sites. Cependant, en raison de la détérioration rapide de l’environnement mondial et des défis croissants de la logistique pour obtenir des consommables, des réactifs et d’autres fournitures, nous prévoyons de prendre la décision de suspendre temporairement les opérations “, a déclaré Russell Ball, PDG Calibre.