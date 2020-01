Une centaine de membres de Vox participant à un rassemblement organisé par la plateforme Spain There et des jeunes du collectif Euskal Herria Antifaxista ont eu une dure traversée d’insultes à Pampelune ce dimanche.

À midi, des membres de Vox, portant des drapeaux et des affiches espagnols contre le PSOE et le président Pedro Sánchez, se sont rassemblés dans la mairie, devant le conseil municipal de Pampelune, sous la devise “Pour un gouvernement qui respecte la Constitution et souveraineté. “