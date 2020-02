Plus de 30 béliers ont transformé cet après-midi pendant quelques heures les rues de Tigaday en une scène de persécutions, d’attaques et de béliers, dans l’image la plus connue des carnavals traditionnels d’El Hierro.

Une trentaine de jeunes de la commune de La Frontera vêtus de peaux de béliers, dont sept “fous”, incarnent ces figures typiques de la tradition pastorale de l’île afin de chasser et tacher au bitume tous ceux qui trouvent leur pas