Tri-Rail suspend ses frais de service et ajuste ses horaires – . Miami (51)

La South Florida Regional Transportation Authority (SFRTA) a ajusté les horaires des trains Tri-Rail et suspendu tous les tarifs à compter du samedi 28 mars, jusqu’à nouvel ordre, en raison d’une diminution du nombre de passagers quotidiens. en raison de la pandémie de coronavirus.

“Nous nous engageons à rester opérationnels pour les travailleurs de la santé et les autres membres de notre communauté qui ont besoin d’accéder à des emplois essentiels, ainsi que ceux qui n’ont pas d’autre moyen de transport pendant cette période difficile”, a déclaré Steven L. Abrams, directeur exécutif de SFRTA.

“Avec moins de personnes dans les trains, il est devenu plus facile de pratiquer la distance sociale, et avec moins de trains en service, nous pouvons améliorer nos efforts pour désinfecter le matériel.”

Tri-Rail offrira un horaire de 18 trains toutes les 2 heures avec des opérations commençant à 4 h 17. du lundi au vendredi. Le service de fin de semaine comprendra 12 trains avec une fréquence de 3 heures à partir de 5 h 17.

“Bien qu’il y aura moins de trains, nous ajouterons un wagon supplémentaire pour donner aux passagers plus d’espace pour se distancer”, a déclaré Abrams. “Et la suspension des tarifs protégera les passagers et les agents de contrôle des billets en minimisant les contacts entre eux.” Abrams a ajouté: “Ce n’est qu’une mesure temporaire alors que nous attendons que la pandémie passe et que nos vies reviennent à la normale.”

